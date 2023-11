A história de como Anitta descobriu que tinha outro irmão

Em 2019, a cantora brasileira Anitta surpreendeu o público ao revelar um segredo familiar que até então era desconhecido, mesmo para ela. A estrela do pop, nascida no Rio de Janeiro, compartilhou nas redes sociais que havia descoberto a existência de um irmão mais velho, que compartilhava o mesmo pai, mas vinha de uma mãe diferente.

Felipe Terra, na época com 31 anos, é o fruto de um relacionamento anterior do pai de Anitta, Mauro Machado. A mãe de Felipe, Cleide Terra, perdeu o contato com Mauro antes mesmo de descobrir que estava grávida, e durante anos não teve notícias dele.

No entanto, o destino trouxe essa história à tona quando Cleide Terra viu Mauro Machado na televisão, ao lado de sua filha famosa, Anitta. A partir desse momento, Cleide compartilhou com Felipe a notícia de que ele tinha uma irmã famosa. No entanto, Felipe, receoso de ser visto como interesseiro ou ser rejeitado, optou por não buscar contato com a família de Anitta.

A notícia logo se espalhou pelo Rio de Janeiro e chegou aos ouvidos da cantora, que, na época, estava concentrada na composição de seu sucesso "Girl From Rio". Anitta confessou que ao ler um artigo online que mencionava a possibilidade de ter outro irmão, ficou completamente chocada e incapaz de se concentrar em sua música.

Determinada a reunir sua família, Anitta procurou as redes sociais de Felipe e enviou uma mensagem ao rapaz. Ao ver as fotos do irmão, ela percebeu uma notável semelhança física com seu pai, Mauro. A partir desse momento, não restaram dúvidas de que Felipe fazia parte da família.

Felipe foi calorosamente recebido por Anitta, seu irmão Renan e seu pai Mauro. O relacionamento entre os irmãos se fortaleceu e Mauro oficialmente reconheceu Felipe como seu filho. Anitta expressou sua felicidade na internet, declarando: "você não sabe o quanto eu esperei por você, meu irmão (…). Meu novo irmão é tudo que eu sonhava e mais um pouco".

Para comemorar a chegada do novo membro da família, Anitta incluiu a história em sua música "Girl From Rio" e garantiu que Felipe participasse do videoclipe, ao lado de seu pai, seu irmão e sua mãe, relatou o Zappeando.

Anitta e sua família nas gravações do clipe de "Girl From Rio" via Instagram.



A história de Anitta e seu irmão perdido, Felipe Terra, se tornou um emocionante capítulo na vida da cantora, revelando a surpreendente conexão familiar que o sucesso da estrela trouxe à tona.