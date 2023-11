Zilu Camargo lança indireta em meio a polêmica com Graciele

"O poder da oração é infalível para derrubar as maldades que vem delas", diz Zilu Camargo, ex-mulher de Zezé Di Camargo, em uma publicação recente que gerou polêmica e especulações entre seus seguidores, segundo artigo de O Dia.

No Dia das Bruxas, Zilu, de 64 anos, compartilhou uma mensagem enigmática em suas redes sociais, onde alguns seguidores imediatamente relacionaram a indireta à atual esposa de Zezé, Graciele Lacerda, de 43 anos.

A mensagem diz: "o mês das bruxas está no fim. Então não se preocupe com as armações delas, porque o poder da oração é infalível pra derrubar as maldades que vem delas." Zilu ainda acrescentou uma passagem bíblica, Salmo 91:1-3, reforçando a ideia de proteção divina.

A publicação de Zilu gerou uma série de reações entre seus seguidores, com muitos interpretando o post como uma indireta direcionada a Graciele. Comentários como "o mundo girando querida @zilucamargooficial , demora, mas gira" e "apenas uma alfinetada na classe" ilustram a controvérsia.

Essa indireta acontece em um momento turbulento para a família Camargo. Recentemente, a nora de Zezé Di Camargo, Amabylle Eiroa, expôs Graciele Lacerda, a acusando de criar um perfil fake nas redes sociais para atacá-la. A situação se tornou pública e causou um grande alvoroço nas mídias sociais.

Graciele Lacerda se manifestou sobre o caso em suas redes sociais, pedindo paciência aos seus seguidores e ressaltando que a verdade virá à tona no momento certo. Ela e Zezé têm evitado a exposição, mas a situação parece ter se tornado insustentável, levando a discussões públicas.

Amabylle Eiroa, por sua vez, não poupou palavras ao abordar Graciele, destacando que a verdade virá à tona e que a exposição do caso se deu após a descoberta das ações do perfil fake supostamente ligado a Graciele.

A tensão entre as partes envolvidas parece estar longe de se dissipar, e o público continua acompanhando os desdobramentos dessa polêmica envolvendo a família Camargo. Resta aguardar para ver como essa situação se desenrolará e se mais detalhes serão revelados nos próximos dias.