Virginia Fonseca toma atitude radical em relação às filhas

Virginia Fonseca, conhecida influenciadora digital de 24 anos e mãe de Maria Alice, de 2 anos, e Maria Flor, de 1 ano, com o cantor Zé Felipe, anunciou através de seu Instagram uma decisão importante. Ela optou por desativar os comentários nas fotos de suas filhas, alegando que algumas pessoas estão fazendo comentários prejudiciais e perturbadores. Apesar disso, Virginia ressaltou que continuará compartilhando momentos das meninas, mas agora com os comentários desabilitados, segundo artigo do O Dia.

Em suas próprias palavras: "a partir de hoje, posts das minhas filhas no feed serão com comentários desativados! Estou vindo aqui falar com as pessoas que me amam, meu coração parte, pois amo ler os comentários de vocês, amo receber o carinho de vocês por elas. Mas, existem pessoas que estão doentes e comentam coisas surreais, por isso, prefiro desativar os comentários em postagens delas. Não deixarei de postar, pois amo registrar momentos, mas postarei dessa forma! Espero que vocês, que gostam de nós, entendam".

Virginia também não esclareceu o motivo específico por trás dessa decisão, porém, nos últimos dias, tem enfrentado críticas nas redes sociais, algumas delas relacionadas a alegações antigas de que teria preferência pela sua primogênita, Maria Alice.

A influenciadora seguiu adiante publicando fotos adoráveis das suas filhas no feed do Instagram, agora com os comentários desativados. Na legenda, expressou seu amor pelas meninas e pediu que Deus as protegesse de qualquer mal.

Essa decisão de Virginia reflete a crescente preocupação entre os pais famosos sobre a exposição de seus filhos nas redes sociais e o impacto potencialmente prejudicial dos comentários negativos. É um lembrete de como a fama online pode ser acompanhada de desafios e pressões inesperadas, especialmente quando se trata da proteção das crianças.