Sigilo sobre estado de saúde de Michael Schumacher continuará, diz advogado da família

A família de Michael Schumacher continuará a manter uma postura firme em relação à privacidade do estado de saúde do lendário piloto de Fórmula 1, mesmo diante da crescente demanda por informações. Schumacher sofreu um grave acidente de esqui em dezembro de 2013, que o deixou em coma induzido. Desde então, sua condição tem sido um mistério, conhecido apenas por familiares e amigos muito próximos, de acordo com Mirror.

Advogado

A família Schumacher tem contado com o apoio fundamental do advogado da família, Felix Damm, para manter o sigilo em torno do estado de saúde de Michael. Em uma entrevista ao portal de notícias legais alemão LTO, Damm explicou por que um relatório oficial nunca foi divulgado após o acidente. Ele destacou que a prioridade sempre foi proteger a privacidade do piloto e da família.

Damm afirmou: "Sempre foi uma questão de proteger assuntos privados. Claro, discutimos muito sobre como isso seria possível. Consideramos se um relatório final sobre a saúde de Michael seria o caminho certo para fazer isso. Mas isso não teria sido o fim, e teríamos que lidar constantemente com relatórios 'atualizados'. Porque, como parte afetada, não cabe a você encerrar a mídia. Eles poderiam retomar esse relatório repetidamente e perguntar: 'e como está agora?' um, dois, três meses ou anos após a notícia. E se quiséssemos tomar medidas contra essa divulgação, teríamos que lidar com o argumento da auto-divulgação voluntária".

Curiosidade

Em dezembro, completam-se dez anos desde o acidente que mudou a vida de Schumacher, ocorrendo apenas um ano após sua segunda aposentadoria da Fórmula 1, após uma passagem de três anos pela Mercedes, que ajudou a equipe a se estabelecer no grid antes de conquistar o sucesso notável que desfruta atualmente com o sete vezes campeão Lewis Hamilton.

Apesar da adoração dos fãs da F1 pelas conquistas de Schumacher e da escassez de informações sobre sua saúde desde o acidente, o advogado Damm compreende o interesse, mas alerta que a postura da família em relação à privacidade não deverá mudar.

Ele afirmou: "naturalmente, eu entendo o interesse. Mas acredito que a grande maioria dos fãs pode lidar bem com isso e também respeitar o fato de que o acidente desencadeou um processo em que o abrigo da privacidade é necessário e continuará a ser observado".

A família do ícone da Fórmula 1 permanece firme em sua decisão de manter a privacidade em relação a esse assunto sensível, deixando fãs e admiradores em constante expectativa sobre o seu estado de saúde.