Sexta temporada de “The Crown”: como o acidente de Lady Di será abordado

Em breve, os fãs da aclamada série original da Netflix, “The Crown”, terão a oportunidade de mergulhar na aguardada sexta e última temporada. Dividida em duas partes emocionantes, esta temporada final promete explorar eventos marcantes da história da família real britânica, capturando os anos de 1997 a 2005. Com a primeira parte agendada para estrear em 16 de novembro, contendo quatro episódios, e a segunda parte chegando em 14 de dezembro, com seis episódios, os espectadores serão levados a um passeio envolvente pelos últimos anos do século XX e início do século XXI.

Um dos momentos mais aguardados nesta temporada é a representação da trágica morte da Princesa Diana em Paris, ocorrida há 26 anos. O diretor Christian Schwochow, responsável pelos episódios cruciais desta temporada, assegura que a equipe teve o cuidado de tratar esse evento delicado com o máximo de respeito e sensibilidade. Evitando mostrar imagens explícitas da tragédia, Schwochow afirma que a abordagem foi centrada na empatia, destacando a importância de representar a princesa com dignidade e respeito.

LEIA TAMBÉM: ‘The Crown’: Aqui estão os novos atores da quinta temporada ...

Explorando Novos Capítulos e Relações: O Que Esperar da Última Temporada?

The Crown/ Reprodução Netflix

Além de abordar a trágica perda da Princesa Diana, a sexta temporada de “The Crown” também promete explorar outros eventos cruciais, incluindo o mandato do primeiro-ministro Tony Blair e o início do relacionamento entre o Príncipe William e Kate Middleton. Interpretados por um elenco talentoso, incluindo Elizabeth Debicki como Diana, Bertie Carvel como Tony Blair, e Ed McVey e Meg Bellamy como Príncipe William e Kate Middleton, respectivamente, os episódios prometem oferecer uma visão perspicaz desses momentos históricos.

Além disso, a temporada apresenta uma nova Rainha Elizabeth II, interpretada por Imelda Staunton, oferecendo uma abordagem fresca e cativante ao papel icônico. Com a série completa disponível na Netflix, os fãs têm a oportunidade de revisitar os eventos marcantes que moldaram a realeza britânica ao longo das décadas. Prepare-se para uma jornada emocionante e comovente enquanto “The Crown” encerra sua saga, cativando audiências com sua narrativa envolvente e performances excepcionais. A partir de 16 de novembro, a primeira parte da sexta temporada estará disponível, convidando os espectadores a testemunhar o encerramento dessa fascinante história real.

Fonte: Adoro Cinema

LEIA TAMBÉM: The Crown: A cena que irritou a rainha Elizabeth II – Metro World ...