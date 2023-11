Patrícia Poeta se ausenta do "Encontro" para cuidar do pai

Patrícia Poeta, apresentadora do matinal "Encontro" na TV Globo, não esteve à frente do programa na quinta-feira (2/11). Na edição de quarta-feira (1/11), ela conduziu o programa como de costume, mas comunicou aos telespectadores que estaria ausente na próxima edição do matinal.

Durante a transmissão matutina, Patrícia Poeta compartilhou uma notícia pessoal delicada com o público. Ela revelou ao Observatório dos Famosos, que seu pai enfrentou uma situação de saúde que exigiu sua internação às pressas e, portanto, necessitará de cuidados especiais durante o feriado.

"Eu vou tirar um tempo para cuidar do meu pai, que precisou ser internado de forma inesperada ontem. Ele está enfrentando um problema de saúde, então vou dedicar minha atenção e apoio a ele", explicou a apresentadora durante o programa na quarta.

A equipe de assessoria de Patrícia Poeta também divulgou informações sobre sua ausência temporária. De acordo com o comunicado, a apresentadora não estará no programa a partir do dia 2/11 até o dia 5 /11. Essa decisão se deve à necessidade de acompanhar seu pai, o advogado Ivo Barcellos Pfingstag, que está internado para realizar alguns exames médicos.

Patrícia Poeta é uma figura conhecida e querida na televisão brasileira, e sua abertura sobre questões pessoais mostra a empatia e conexão que ela possui com seu público. Seu retorno ao programa está previsto para o dia 6, segunda, quando espera-se que seu pai esteja em condições de saúde mais estáveis. A notícia reforça a importância do apoio familiar em momentos de dificuldade e destaca a sensibilidade da apresentadora em priorizar o bem-estar de seu ente querido.