Morre a atriz Elizangela do Amaral, destaque em novelas da Globo, ao 68 anos de idade no Rio

Elizangela do Amaral Vergueiro morreu aos 68 anos, nesta sexta-feira (4), em decorrência de uma parada cardiorrespiratória em Guapimirim, no Rio de Janeiro. A informação chegou por meio da prefeitura do município, segundo o jornal O Globo.

A atriz deu entrada no Hospital Municipal José Rabello de Mello depois da parada cardiorrespiratória. Mesmo com as tentativas de reanimação pela equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), Elizangela não resistiu.

“Esta é a segunda vez que o sistema de saúde do município atendeu Elizangela. Na primeira, Elizangela deu entrada na unidade com graves problemas respiratórios, e depois de algumas semanas, teve alta da unidade”, declarou a Prefeitura de Guapimirim em nota enviada ao jornal.

A famosa teve grandes passagens pela televisão, por meio de papéis memoráveis nas produções de destaque da teledramaturgia. Na Globo, Elizangela fez parte de “Força do querer”, “A Dona do Pedaço”, “A Favorita”, “Roque Santeiro” e outras produções.

Passagens da atriz

Elizangela do Amaral Vergueiro nasceu em 1954 no Rio de Janeiro e tem uma carreira marcada por grandes passagens e trabalhos televisivos. A famosa iniciou sua trajetória na televisão com sete anos de idade e se consolidou na teledramaturgia.

Além das novelas, a atriz manifestou sua versatilidade nos mais variados tipos de produções como em programas humorísticos, drama, música e outros modelos de arte.

