José Loreto passa por cirurgia após incidente em gravação

O ator José Loreto enfrentou um contratempo inesperado no set de gravação de uma série, levando-o a submeter-se a uma cirurgia. O incidente ocorreu durante as filmagens de "Vida de Jogador" para o Star+.

Na trama, Loreto interpreta um atleta de futebol que é forçado a abandonar sua carreira após a descoberta de um problema cardíaco. Ele se reinventa como apresentador de um programa esportivo na televisão. Entretanto, a realidade imitou a ficção quando um acidente ocorreu no set.

De acordo com informações do jornal O Globo, tanto José Loreto quanto sua colega de elenco Carol Castro sofreram lesões durante as gravações de uma cena. Carol Castro compartilhou uma foto em suas redes sociais, mostrando sua perna imobilizada enquanto estava em uma cadeira de rodas.

Até o momento, não foram divulgados detalhes sobre a natureza do acidente e a extensão das lesões. Recentemente, José Loreto foi visto em um aeroporto utilizando uma bengala, o que demonstra a gravidade das lesões e a necessidade de apoio para se locomover.

Esse incidente serve como um lembrete de que a atuação envolve riscos e desafios físicos, muitas vezes não percebidos pelo público. As informações são do Observatório dos Famosos.