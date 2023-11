Fuzuê: mudanças urgentes combatem o rumo desastroso da novela; descubra quais

Fuzuê não emplacou e criou uma grande crise na Globo, depois do sucesso de Vai na Fé no horário das 19 horas. Agora, para tentar levar a novela até o seu último capítulo com dignidade, a direção do canal planeja passar o facão.

Depois de reunir um comitê, que avaliou as chances da produção inédita conseguir alavancar a audiência no horário, a emissora carioca decidiu que é hora de acelerar os mistérios envolvendo os personagens principais, incluindo a vilã vivida por Marina Ruy Barbosa.

Segundo a coluna Play, do jornal O Globo, a proposta é deixar o público menos cansado das tramas de Fuzuê e levar para quem acompanha a história mais dinamismo. O grupo de discussão também chegou à conclusão de que resolvendo os mistérios rapidamente existe uma grande possibilidade da audiência aumentar.

Fuzuê: novela derrapa na audiência e Luna (Giovana Cordeiro) e Miguel (Nicolas Prattes) sofrem os danos (Léo Rosario/Globo)

Uma importante mudança na novela do autor Gustavo Reiz, que trocou a Record TV pela Globo, foi que é preciso encontrar o tesouro o mais rápido possível, ou melhor, antes do previsto.

No plano inicial, o principal problema de Fuzuê seria resolvido apenas no capítulo 100, mas a Globo mudou o roteiro e optou em colocar a descoberta do tesouro, que é uma grande virada na novela, até o dia 11 de novembro.

O objetivo da protagonista Luna (Giovana Cordeiro) também precisou mudar rapidamente para o público fiel que acompanha a novela. Segundo o grupo de debate sobre o futuro da trama, ficou cansativo ver ela procurando sempre a mãe, que já foi encontrada.

Mas nem tudo é alterado

Fuzuê: mesmo em crise, história de Jefinho (Micael Borges) e Tonico Valverde (Junno Andrade) cativa o público (Paulo Belote/Globo)

Algumas histórias e personagens foram aprovados pelos fãs, como os conflitos de Luna, Miguel (Nicolas Prattes) e Preciosa (Marina Ruy Barbosa), que vivem uma relação conturbada e divertida. Merreca (Ruan Aguiar) também caiu nas graças das pessoas.

Outros personagens de Fuzuê que não devem morrer são Bebel (Lilia Cabral) e Nero (Edson Celulari). Há quem torça para os dois ficarem juntinhos no final da novela da Globo.

