Elon Musk alega que Mark Zuckerberg cancelou luta de MMA de gigantes da tecnologia

O magnata da tecnologia Elon Musk alega que Mark Zuckerberg foi o culpado pelo cancelamento de uma luta de MMA entre eles. Musk, que comanda a Tesla, a SpaceX e o X (ex-Twitter), e Zuckerberg, co-fundador da Meta, estiveram em negociações para o confronto no verão, mas agora parece improvável que eles se enfrentem em uma jaula.

Zuckerberg possui ampla experiência em lutas, especialmente no jiu-jitsu brasileiro, o que o coloca à frente de Musk, que começou a treinar artes marciais há cerca de três anos.

A sugestão para o combate surgiu de um usuário das redes sociais que alertou para a habilidade de Zuckerberg no jiu-jitsu brasileiro. Musk se mostrou disposto a aceitar o desafio e afirmou que estava pronto para lutar contra seu rival em uma luta de MMA. Agora, ele compartilhou os motivos pelos quais essa luta nunca se concretizou.

It would be a much better name! https://t.co/FNggp3FO2U — Elon Musk (@elonmusk) November 1, 2023

Embate e cancelamentto

Segundo Musk, o embate seria realizado no Coliseu, na Itália, mas Zuckerberg teria desistido da ideia de lutar em tal local histórico com regras do UFC, pois Musk queria manter o local livre de muita publicidade para preservar sua integridade histórica. Musk ressaltou que estava disposto a lutar em qualquer lugar e sob quaisquer regras, mas Zuckerberg insistiu em seguir as regras do UFC.

Zuckerberg havia demonstrado seu físico em treinamentos com estrelas da UFC, enquanto Musk treinou com lendas do UFC e do jiu-jitsu. Musk brincou dizendo que teria compensado sua falta de experiência com sua vantagem de tamanho, alegando que era consideravelmente mais pesado do que Zuckerberg.

Por fim, a luta de MMA entre esses gigantes da tecnologia não se concretizou, mas a história certamente rendeu um tópico de conversa interessante e bem-humorado nas redes sociais, como trouxe o The Mirror.