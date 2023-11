Confira 5 filmes que falam de maneiras diferentes sobre a vida após a morte

A vida após a morte é um tema que gera interesse em muitas pessoas. Um tema clássico na produção de filmes, o assunto vem atraindo a curiosidade de gerações o que faz com que os títulos sobre esta temática sempre estejam se reinventando.

Pensando nisso, separamos uma série de 5 filmes que abordam a temática da vida após a morte de diferentes maneiras e que podem agradar diversas faixas etárias. Confira:

A Noiva Cadáver

Na animação “A Noiva Cadáver”, somos apresentados à história de Victor Van Dorst, que está prestes a se casar com a jovem Victoria Everglot. No entanto, acidentalmente, Victor acaba se casando com Emily, a noiva cadáver que o leva para conhecer a Terra dos Mortos.

Embora deseje se desfazer do mal-entendido, Victor acaba se afeiçoando aos habitantes do local e decide descobrir mais sobre a história de Emily, enquanto busca meios de desfazer o casamento para se unir a seu verdadeiro amor.

Ghost – Do Outro Lado da Vida

Um dos maiores clássicos sobre o assunto, ‘Ghost - Do Outro Lado da Vida’ foi premiado com duas estatuetas do Oscar, nas categorias de Melhor Atriz Coadjuvante e Melhor Roteiro Original.

Após sua morte, o espírito de Sam tenta ajudar sua esposa, Molly, que corre o risco de também ser assassinada por seu colega de trabalho, que nutre uma obsessão por ela. Para conseguir se comunicar com a esposa, Sam conta com o auxílio de Oda Mae, uma médium que era charlatã e se descobre uma médium de verdade ao se comunicar com Sam.

Além da Vida

O filme ‘Além da vida’ conta a história de três pessoas que são afetadas de forma diferente pela morte.

George, um operário norte-americano tem uma conexão especial com o além, enquanto a jornalista francesa Marie precisa lidar com uma recente experiência de quase-morte que mudou sua visão da vida. Por outro lado, Marcus, um garoto londrino, perde uma pessoa importante em sua vida e começa a buscar por respostas sobre a vida e a morte.

A vida dos três personagens acaba se conecta em meio a suas buscas pessoais e acabam sendo completamente transformadas por suas crenças.

Um Olhar do Paraíso

Baseado em um livro escrito por Alice Sebold, ‘Um Olhar do Paraíso’ conta a história de uma menina que foi assassinada e passa a observar a vida de seus familiares, de seus amigos e de seu assassino diretamente de um lugar no Céu.

Ela então precisa decidir entre a vontade de vingança e o desejo de que sua família supere a dor por sua perda.

Viva – A Vida é uma Festa

Na animação ‘Viva - A Vida é uma Festa’, somos apresentados ao menino Miguel, que é apaixonado por música apesar de sua família ir contra seu desejo de ser cantor. Certo dia, ao tocar uma canção, ele e seu cachorrinho vão parar na terra dos mortos, onde entram em contato com um mundo fantástico onde Miguel entende como é a vida após a morte.

Em 2018, a animação conquistou o Oscar de “Melhor Animação” e “Melhor Canção”.