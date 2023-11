Andressa Urach grava vídeo de sexo com ex-affair de Neymar: “Jogo de hoje vai dar o que falar”

Andressa Urach grava vídeo de sexo com Fernanda Campos, ex-affair de Neymar (Reprodução/Instagram)

A modelo Andressa Urach apareceu ao lado da empresária e influenciadora Fernanda Campos, que é apontada como ex-affair de Neymar. A ex-miss Bumbum disse que as duas gravaram um conteúdo adulto, que será disponibilizado nas plataformas de ambas.

“Esse jogo de hoje vai dar o que falar. Olha quem está aqui comigo”, afirmou Andressa, que apareceu nos stories de seu Instagram vestindo uma camisa de Portugal. Na sequência, Fernanda, que usava uma camisa do Brasil, continuou: “Quem vai vencer essa Copa do Mundo? Brasil ou Portugal?”.

Fernanda ficou conhecida internacionalmente depois que afirmou ter tido um caso com Neymar. As falas geraram muita polêmica, mas o jogador brasileiro acabou admitindo ter traído Bruna Biancardi, que ainda estava grávida, com a influenciadora.

Esse foi apenas um dos períodos de crise enfrentados por Bruna e Neymar, que são pais da pequena Mavie. Segundo o colunista Leo Dias, o casal está novamente “por um fio”.

Polêmica com evangélicos

Recentemente, Andressa Urach voltou a causar polêmica nas redes sociais ao fazer comentários controversos sobre os cristãos. Na ocasião, ela foi questionada por um seguidor se acreditava que Jesus a rejeitaria após a morte devido à sua profissão, considerada pecaminosos. Então, ela respondeu: “crentes retardados”, segundo artigo do “Metrópoles”.

A ex-miss Bumbum não parou por aí e acrescentou: “Esses crentes retardados que não acreditam. Porque se você acredita em Jesus, você tem que ter certeza da sua salvação. Eu tenho certeza da minha salvação”, ressaltou.

Andressa também lembrou às pessoas que a julgam que todos têm seus próprios pecados e que muitas delas podem ter cometido pecados ainda piores: “Quem acha que se eu morrer eu vou para o inferno, é mais fácil a pessoa que acha isso ir para o inferno”, garantiu ela.

Andressa Urach chamou crentes de 'retardados' ao ser questionada por seguidor (Reprodução/Instagram)

