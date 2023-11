Amiga de Meghan revela conexões íntima com a Realeza

Jessica Mulroney, ex-melhor amiga de Meghan Markle, compartilhou fotos de encontros de sua família com membros da realeza britânica, incluindo o Príncipe Charles, a Princesa Diana e a Rainha Elizabeth II, enquanto seu pai, Brian Mulroney, ocupava o cargo de Primeiro-Ministro do Canadá, de acordo com o DailyMail.

https://www.tiktok.com/@gatito1968/video/7244283685791436059?q=jessica%20mulroney&t=1698845225753

As imagens compartilhadas por Jessica mostram encontros cordiais entre sua família e figuras proeminentes da realeza britânica. Esses momentos sugerem que Meghan pode ter tido acesso a informações privilegiadas por meio de sua amizade com Jessica.

Meghan e Jessica se tornaram amigas próximas quando ambas estavam envolvidas na cena de entretenimento em Toronto (Canadá). A relação era tão próxima que Meghan fez uma chamada de vídeo para Jessica antes de o Príncipe Harry propor casamento a ela.

No entanto, as coisas mudaram quando Jessica Mulroney se envolveu em uma controvérsia envolvendo "privilégio branco" nas redes sociais, o que resultou na perda de seu emprego no programa "Good Morning America" e em seu afastamento da rede de televisão canadense CTV.

Meghan alega ignorância

Essa revelação lança dúvidas sobre as alegações de Meghan de que ela era completamente ignorante em relação à Realeza antes de conhecer o Príncipe Harry. Uma postagem anterior de Meghan em seu antigo blog de estilo de vida, "The Tig", também indicou que ela tinha conhecimento e opiniões sobre a realeza britânica, incluindo o casamento do Príncipe William e da Princesa Kate.

Além da conexão de Jessica Mulroney, outras amizades de Meghan, como Misha Nonoo, também têm laços com a realeza. Misha, que conheceu Meghan no set de "Suits", foi casada com Alexander Gilkes, que frequentou a mesma escola que o Príncipe Harry e o Príncipe William, o Eton College.

Essas revelações aumentam a especulação sobre o conhecimento de Meghan em relação à Realeza antes de seu casamento com o Príncipe Harry e levantam questões sobre até que ponto suas amizades poderiam ter influenciado.