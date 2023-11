A Fazenda: Gretchen diz que é ‘injusto’ presença de ex-peões no reality show

Gretchen é uma das ex-peoas mais populares de A Fazenda e, durante a escalação do elenco da 15ª temporada, a dançarina foi cotada para retornar ao reality show rural. No entanto, a rainha dos memes foi clara ao revelar que não toparia um retorno triunfal ao confinamento.

Para a famosa, que atualmente se divide entre Brasil e Portugal, onde mora com o marido, colocar ex-peõess é apelativo: “É injusto com os novos participantes, ninguém que participou deveria voltar, a gente já sabe como é”, desabafou.

Com tal declaração, a ex-participante da 5ª temporada coloca em dúvida a presença de Shayan e Nadja Pessoa em A Fazenda 15. Ambos estiveram no paiol, logo no começo do reality show, e foram eleitos pelo público para retornar.

A Fazenda 5: Gretchen toca o sino e deixa o reality show rural (Reprodução/Record TV)

No Instagram, Gretchen também opinou sobre os combinados com a produção. Segundo a famosa, não existe qualquer coisa deste tipo: “Falam que é combinado, mas não tem nada combinado na Fazenda”.

Aos seguidores, a dançarina disse que nem as brigas que acontecem na formação da roça são previstas: “Fazem as confusões lá dentro, é natural”, garantiu a rainha dos memes.

Gretchen debate o rumo de A Fazenda

Lembrada todos os anos, a famosa analisou o atual momento em A Fazenda e disse, no Instagram, que na sua edição as coisas eram mais leves. Mas, é importante lembrar, que ela desistiu do prêmio e tocou o sino para sair.

“A gente tinha brigas saudáveis, icônicas, não existia aquela maldade de ferir o outro, de querer machucar. Eu fiz uma das melhores Fazendas”, comentou.

Público manda Jenny Miranda para casa

A Fazenda 15: Jenny Miranda paga caro pela expulsão de Rachel Sheherazade e deixa o reality show (Reprodução/PlayPlus)

A Fazenda 15 chegou ao fim para Jenny Miranda, que conquistou apenas 8,52% dos votos e precisou deixar o programa na última quinta-feira (02). A mãe de Bia Miranda, vice-campeã da última temporada do reality show, disputou a preferência do público contra Márcia Fu e Nadja Pessoa.

