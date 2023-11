Zezé Di Camargo defende integridade vocal após críticas

Zezé Di Camargo fez críticas e desafios após uma cirurgia nas cordas vocais. Ele revela a luta contra a percepção pública e destaca a importância da transparência em sua jornada de cuidados vocais, diz a Revista Quem.

Desde sua cirurgia, em 2008, o cantor tem sido alvo de críticas públicas relacionadas à sua voz. Apesar das adversidades, ele optou por ser transparente sobre sua jornada, o que levou recentemente à remoção de vídeos antigos de suas dificuldades vocais no YouTube por meio de uma ação judicial.

Cuidados

O cantor, atualmente com 61 anos, aprendeu a cuidar de sua voz com a orientação de um fonoaudiólogo e a atualizar rotinas rigorosas de aquecimento vocal antes de suas apresentações. Ele destaca a importância da medicina preventiva e incentivo a exames regulares para manter a saúde vocal em dia.

🚨FAMOSOS: Zezé di Camargo paralisa show e fala sobre as falhas na voz: “qualquer profissão está sujeita a erros”.



pic.twitter.com/DFW0lphihM — CHOQUEI (@choquei) June 5, 2023

Apesar das críticas, Zezé Di Camargo segue firme em sua paixão pela música e pelos palcos. Ele revela que a aposentadoria não está em seus planos, e sua carreira solo continua a prosperar, com uma de suas músicas entre as mais tocadas do Brasil. Sua determinação e autoaceitação são evidências de sua resiliência diante das adversidades.

A jornada de Zezé Di Camargo é um testemunho de resiliência e limitações. Sua história destaca a importância de enfrentar críticas com coragem, manter a integridade e continuar perseguindo paixões, independentemente dos obstáculos. Ao compartilhar sua experiência, ele não apenas defende sua própria jornada, mas também inspira outros a enfrentar desafios com determinação e confiança.