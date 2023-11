Robert De Niro em cena no tribunal por caso de discriminação de gênero

Nesta segunda-feira, Robert De Niro, aos 80 anos, compareceu a um tribunal federal na cidade de Nova Yrk (EUA) para o início de um julgamento civil que busca resolver uma ação movida contra a Canal Productions, a empresa do ator, por sua ex-assistente, Graham Chase Robinson.

A batalha legal teve início em 2019, quando a Canal Productions entrou com uma ação de US$ 6 milhões contra Robinson, alegando que ela assistia a programas da Netflix enquanto trabalhava e que abusava de sua posição para usar indevidamente "os fundos de seu empregador em benefício pessoal".

Robinson, por sua vez, processou De Niro e a Canal Productions por supostas violações da Lei de Direitos Humanos da Cidade de Nova York, alegando que De Niro dirigiu comentários e condutas sexistas contra ela, atribuiu a ela "tarefas tipicamente femininas inconsistentes com seu cargo" e a remunerou menos do que um colega do sexo masculino devido a estereótipos de gênero, de acordo com um comunicado da Sanford Heisler Sharp, o escritório de advocacia que representa Robinson.

Robinson foi contratada como assistente de De Niro na Canal Productions em 2008. Ela foi promovida a Vice-Presidente de Produção e Finanças antes de deixar a empresa e também alega que a namorada de De Niro, Tiffany Chen, "acusou falsamente Robinson de estar apaixonada por De Niro".

"De Niro retaliou depois que Robinson fez uma reclamação, retirando suas funções e a forçando a renunciar", afirma o comunicado.

O julgamento civil, previsto para durar até duas semanas, provavelmente incluirá mensagens de texto e e-mails compartilhados entre Chen e De Niro sobre Robinson, de acordo com o comunicado.

"Robinson está pronta para contar sua história ao júri", disse Brent Hannafan, sócio da Sanford Heisler Sharp, em comunicado. "Suas alegações de discriminação e retaliação são convincentes, e as evidências que as apoiam são claras. Acreditamos que, quando todo o depoimento for ouvido, o júri concordará conosco que De Niro discriminou e retaliou contra a Sra. Robinson".

Além dos depoimentos de Robinson e De Niro, o júri também pode ouvir o advogado de De Niro, Tom Harvey, seu contador Michael Tasch, vários funcionários que trabalharam com Robinson na Canal entre 2008 e 2019, e Chen, com quem De Niro está namorando desde 2018. O casal anunciou que teve um filho juntos, Gia Virginia Chen De Niro, o sétimo filho de De Niro, em maio.

Quando a Canal Productions entrou originalmente com uma ação contra Robinson em 2019, a empresa alegou que ela acumulou altas contas de gratificações no cartão American Express da empresa, usou as milhas de passageiro frequente de De Niro para viagens pessoais e apresentou informações falsas para receber US$ 70 mil por 96 dias de "férias não utilizadas".

A empresa também alegou que ela gastou dezenas de milhares de dólares em despesas pessoais e passou "quantidades astronômicas de tempo" assistindo à televisão na Netflix em vez de trabalhar.

Segundo a People, a ação original afirmava que Robinson recebia US$ 300 mil por ano quando "renunciou abruptamente" à empresa via e-mail, em 6 de abril de 2019.