Rico Melquiades enfrenta problemas com reconhecimento facial após cirurgias plásticas

O influenciador digital Rico Melquiades, vencedor do reality show "A Fazenda 13", contribuiu com seus seguidores para uma experiência peculiar após passar por cirurgias plásticas respiratórias.

As mudanças estéticas realizadas por Rico resultaram em dificuldades com a inteligência artificial do aplicativo de seu banco, que agora não consegue mais importância para seu rosto, diz O Dia.

O desafio

O influenciador, que recentemente exibiu o resultado das cirurgias no programa "Domingo Espetacular", expressou sua gratidão pelo apoio recebido. Entretanto, as mudanças no rosto, feitas para compensar comentários negativos sobre sua aparência, trouxeram uma série de desafios inesperados.

Rico Melquiades enfrentou agora dificuldades para utilizar aplicativos devido à incapacidade de reconhecimento facial após as intervenções estéticas.

Rico Melquiades revela que inteligência artificial não reconhece mais seu rosto após plásticas.#RicoMelquiades #Plasticas #ODia https://t.co/8xOm8cHjRa — Jornal O Dia (@jornalodia) October 30, 2023

Além dos desafios com o reconhecimento facial, Rico também abriu seu coração sobre as lutas pessoais que aconteceram devido aos ataques virtuais. Ele revelou ter desenvolvido uma dependência em remédios para dormir, como forma de lidar com os comentários maldosos que recebeu.

Esse desabafo destaca não apenas as consequências emocionais dos ataques na internet, mas também ressalta a importância da saúde mental, mesmo para figuras públicas.

A história de Rico Melquiades serve como um lembrete dos impactos imprevistos de que as mudanças estéticas podem ter na vida cotidiana, especialmente em uma era digital onde a tecnologia de reconhecimento facial é cada vez mais comum.