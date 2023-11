Remake de Renascer: personagens seguem incertos na adaptação; descubra quais

A lição de casa de Bruno Luperi, autor responsável pelo remake de Renascer em 2024, não está completa. Ao que parece, o neto de Benedito Ruy Barbosa, que escreveu a versão original, não fechou totalmente o elenco da adaptação, que já começou a ser gravada.

Com os personagens principais escalados e já aparecendo em fotos e chamadas, há alguns que ainda estão em fase de escolha, como é o caso de Luciana, mais conhecida como a professora Lu, que é o destaque na escola da cidade, que recebe um bom auxílio financeiro de José Inocêncio (Humberto Carrão/Marcos Palmeira) na segunda fase da novela.

Remake de Renascer: Humberto Carrão aparece no elenco da novela (Divulgação/Globo)

O delegado Olavo também não tem intérprete para a atual versão, mas ele não deve desaparecer de Renascer. Responsável por descobrir quem baleou José Inocêncio na novela da Globo, em 1993 ele foi interpretado pelo ator e diretor Cecil Thiré, que morreu aos 77 anos em virtude de complicações do Mal de Parkinson.

Além desses, Neno, Pitoco, Marcelo, Lurdinha e Rafael também seguem sem atores definidos. A expectativa é que a Globo conclua a escalação total no decorrer do mês de novembro, já que dará um novo passo nos trabalhos da produção, com o início das gravações em estúdio e na cidade cenográfica em seu complexo no Rio de Janeiro.

Esses já fecharam contrato

A novela baseada no roteiro de Benedito Ruy Barbosa vai contar com um elenco de peso. Mesmo com algumas mudanças, a Globo conseguiu fechar com grandes nomes.

Remake de Renascer: Maria Fernanda Cândido é muito importante na primeira fase da novela (Reprodução/Globo)

A adaptação de Renascer conta com Marcos Palmeira, Humberto Carrão, Juan Paiva, Marcello Melo Jr., Antonio Calloni, Enrique Diaz, entre outros famosos. Alguns viajaram para Bahia para gravar cenas da primeira fase, mas outros seguem lendo roteiros e fazendo oficinas para entender os personagens.

Substituindo Terra e Paixão, de Walcyr Carrasco, o remake de Renascer estreia no dia 22 de janeiro, no horário nobre, fazendo dobradinha com o BBB 24, que entra na programação no mesmo mês.

