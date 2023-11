Ouça a última música inédita dos Beatles, ‘Now and Then’

Vinte e sete anos depois da maior banda da história se dissolver e virar história, os Beatles voltam com uma música inédita, graças a ajuda da inteligência artificial.

‘Now and Then’ foi composta por John Lennon no final dos anos 70 e gravada em demo pouco antes de sua morte, sem nunca ser lançada. Nos anos 90, a viúva de Lennon, Yoko Ono, entregou o material para os demais integrantes dos Beatles, e a música ganhou arranjos de Paul McCArtney, George Harrison e Rongo Starr, mas a tecnologia da época não era suficiente para dar qualidade técnica e separar os ruídos da gravação, por isso o material foi decartado.

Agora, com uso de aplicativos de edição e inteligência artificial, foi possível reconstruir a voz de Lennon na demora e gravar a música com os arranjos dos demais músicos da extinta banda, com vozes e instrumentos separados,

Segundo McCartney, que respondeu aos críticos em usar IA para gravar a música, nenhum elemento da canção foi recriado pela IA. O recurso foi usado apenas para extrair a voz verdadeira de Lennon do áudio original, que vinha com muita sujeira (ruído) de gravação.

Ouça a música inédita: