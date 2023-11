O inferno astral de Mariana Rios: apresentadora é vítima de golpe na web

Golpe no Whatsapp: Mariana Rios volta a falar sobre crime na web (Reprodução/Instagram)

Mariana Rios, que apresenta o reality show A Grande Conquista (Record TV), voltou às redes sociais para alertar os fãs sobre um golpe aplicado no Whatsapp. Três dias após ter sua casa assaltada, a famosa também caiu na armadilha virtual.

Pelo Instagram, a atriz contou que uma pessoa está se passando por ela no aplicativo de conversa. Segundo a celebridade, o golpista usa uma de suas fotos e afirma que ela trocou o número de celular, algo que não aconteceu: “Não mudei meu número! Fiquem atentos!”, afirmou Mariana.

Mansão de Mariana Rios foi assaltada no fim de semana (Divulgação/Danilo Borges)

Durante o desabafo, Rios mostrou um print de uma pessoa que recebeu a mensagem da pessoa que se passava por ela: “Troquei de número. Salva meu contato novo”, disse o perfil falso para uma pessoa próxima da famosa.

Vale destacar que este tipo de fraude está cada vez mais comum entre famosos e pessoas anônimas. No golpe, criminosos usam a identidade de outra pessoa para pedir dinheiro, alegando estar com problemas financeiros ou médicos. Caso você seja vítima é preciso fazer um boletim de ocorrência e entrar em contato com a rede social para recuperar o número.

Bandidos levam objetos de luxo de Mariana

A mansão de Mariana Rios, em São Paulo, foi assaltada no último fim de semana e, segundo a famosa, muitos objetos de luxo foram levados pelos bandidos. Sem ninguém em casa, eles conseguiram roubar acessórios que são avaliados em mais de R$ 100 mil.

Roubo em São Paulo: Mariana Rios perde cerca de R$ 100 mil em acessórios de luxo (Reprodução/Instagram)

“Várias coisas de valor foram roubadas. A polícia já está com as imagens e trabalhando para solucionar o caso”, disse a apresentadora da Record TV em seu Instagram, que nesta segunda-feira (30) usou a rede social para mostrar fotos dos itens que foram levados.

Segundo a colunista Fábia Oliveira, do Metropoles, uma das bolsas roubadas na mansão de Mariana Rios é da marca Chanel e está avaliada em cerca de R$ 40 mil. Há também produtos que custam mais ou menos R$ 20 mil e R$ 17 mil.

