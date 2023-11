MC Livinho gera polêmica ao interromper repórter da Globo em cobertura de tragédia

MC Livinho causou um alvoroço nas redes sociais ao tentar interromper uma repórter da Globo que cobria um trágico acidente em São Paulo. Enquanto o cantor alegou que apenas queria enviar uma saudação à sua mãe, a situação gerou críticas acirradas por parte do público e reações negativas.

O incidente ocorreu quando uma equipe de jornalismo da Globo estava reportando um acidente grave nas ruas de São Paulo, no qual três idosas perderam a vida. Leonilda Aparecida dos Santos, de 80 anos, Alcina Affonso de Franco, de 82, e Alzira Rodrigues Alves Teixeira, de 76, estavam a caminho da igreja quando um jovem de 19 anos, identificado como Felipe Rodrigues, perdeu o controle de seu veículo, invadiu a calçada e atingiu fatalmente as idosas. O motorista foi preso em flagrante, com a prisão convertida em preventiva.

Enquanto a repórter se esforçava para informar sobre a tragédia, MC Livinho apareceu nos stories de suas redes sociais e pediu para ser entrevistado. No entanto, ele foi imediatamente repreendido pela repórter, que explicou a situação e a gravidade do acidente.

"Ah, um acidente? Foi mal", disse Livinho, demonstrando falta de compreensão da situação. Ele continuou afirmando que a Globo não o deixou participar da reportagem.

@metropolesoficial #MCLivinho publicou um vídeo em que aborda uma repórter da TV #Globo e pede para dar uma entrevista. Sem saber quem era aquela pessoa, a #jornalista diz que não será possível gravar a matéria, pois ia entrar no ar para falar de um acidente. Triste com a notícia, MC Livinho diz: "A Globo não quis deixar eu participar, dar a entrevista, tinha um acidente". Claro que tudo não passou de uma #brincadeira do cantor. #EntretêNews ♬ som original - Metrópoles Oficial

As redes sociais logo se encheram de críticas ao cantor. Muitos usuários expressaram desapontamento com sua atitude considerada irresponsável, especialmente dada a natureza trágica do incidente. Livinho mais tarde tentou se justificar, alegando que não estava ciente da gravidade do que estava acontecendo.

Um dos seguidores comentou: "zoar a reportagem que noticiou a morte de 3 senhoras atropeladas acho que não foi muito legal".