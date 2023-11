Globo troca "Jogo da Discórdia" por "Sincerão" no BBB24: nova aposta em patrocínios

A Globo anunciou uma mudança radical na dinâmica do "Big Brother Brasil", tirando o famoso "Jogo da Discórdia" de cena e introduzindo o "Sincerão" na edição de 2024. Essa novidade tem como principal objetivo reduzir a violência e, ao mesmo tempo, atrair novos patrocinadores, marcando um ponto de virada no programa.

Imagem: Youtube

A motivação por trás dessa decisão vai além da busca por harmonia na casa; a emissora pretende aumentar seus lucros com o programa. Segundo informações do portal Notícias da TV, o "Jogo da Discórdia" não era patrocinado e frequentemente desagradava os anunciantes devido aos conflitos gerados.

O "Sincerão" acontecerá após a formação do paredão aos domingos e permitirá que os participantes expressem suas opiniões de forma mais direta e sem filtros para seus rivais.

Além disso, essa nova dinâmica será integrada à cota "Top Confronto", permitindo que o patrocinador ganhe exposição por cinco segundos antes do início da atividade. O pacote de patrocínio também inclui visibilidade durante o dia da festa, realizada às quartas-feiras, e na formação de paredão, que ocorre aos domingos, segundo o Observatório de Famosos.

O "Sincerão" não é apenas uma mudança de formato; ele é uma aposta valiosa para a Globo, com um custo que ultrapassa os R$ 42,6 milhões, cobrindo 43 dias de exposição. Isso o torna uma opção mais cara do que a cota "Top Decisões", que engloba a eliminação, a prova do líder, a prova do anjo e uma dinâmica adicional, custando R$ 42,2 milhões para 56 dias de visibilidade.