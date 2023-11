Filho de Helena Ranaldi busca seguir passos da mãe na carreira

Aos 26 anos, Pedro Waddington, filho da atriz Helena Ranaldi, celebrou seu aniversário no último sábado (28/10) e aproveitou a ocasião para compartilhar suas ambições na área artística. O jovem, que tem sido notado devido à sua notável semelhança física com sua mãe, expressou seu desejo de seguir os passos da renomada artista.

Em uma entrevista à revista Quem, Pedro Waddington revelou seu entusiasmo por se tornar um ator, inspirado pelo talento de sua mãe. "Acho ela uma grande atriz e eu quero ser ator também. Estou estudando para isso, ela me inspira muito na minha profissão. A gente conversa sobre isso, troca muita ideia e ela me ajuda muito", disse o jovem.

Além do apoio caloroso de Helena Ranaldi, Pedro enfatizou o papel fundamental de seu pai, o diretor Ricardo Waddington, em sua jornada. "É um cara que me ajuda muito também, sou muito amigo dele", acrescentou.

Sendo herdeiro de talento e renome nas respectivas funções de seus pais, Pedro Waddington afirmou que não sente a pressão da expectativa do público. "Lido de uma forma muito tranquila. Acho muito engraçado e fico muito feliz com o carinho que eles me passam", compartilhou ele.

O jovem ator em ascensão parece determinado a forjar seu próprio caminho na indústria do entretenimento, com o apoio amoroso de sua família e o desejo de honrar o legado de sua mãe. Com sua semelhança física e inspiração familiar, Pedro Waddington certamente tem o potencial para brilhar no mundo da atuação, seguindo os passos da renomada Helena Ranaldi, conclui Observatório dos Famosos.