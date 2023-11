Deborah Secco celebra estreia da filha Maria Flor no teatro

A atriz Deborah Secco está transbordando de orgulho com a estreia teatral de sua filha, Maria Flor, de apenas 7 anos de idade. Maria Flor expressou seu desejo de seguir os passos de sua talentosa mãe na atuação, e agora ela está dando seus primeiros passos no mundo do teatro.

Deborah Secco, uma das atrizes mais conhecidas e respeitadas do Brasil, compartilhou a notícia emocionante no Instagram, onde ela tem uma base de fãs considerável segundo o Zappeando. Através de uma série de Stories, a atriz compartilhou sua alegria com seus seguidores.

Nos Stories, Deborah Secco expressou sua felicidade: "meu bom dia hoje é com quem? Com a minha atriz de teatro!! Quem tem peça hoje de novo hoje? Foi legal ontem? Você gostou? Mamãe chorou tanto? Quem ficou mais nervosa? Você ou a mamãe? Mamãe, né? Mamãe chorou que nem criança".

Orgulho da filha

É evidente que a estreia de Maria Flor no teatro tocou profundamente o coração da mãe coruja. Deborah também compartilhou imagens de Maria Flor recebendo buquês de flores após sua apresentação no palco.

Deborah Secco não poupou elogios à filha, chamando-a de "minha estrela, minha atriz!". A dedicação da jovem atriz em sua estreia no teatro certamente é um sinal de que ela poderia seguir uma carreira de sucesso nos passos de sua mãe.

A estreia de Maria Flor no mundo da atuação é um marco importante em sua jornada, e a família e os fãs de Deborah Secco estão ansiosos para acompanhar o crescimento dessa jovem promessa nas artes cênicas. O talento artístico parece ser uma herança que corre na família Secco, e o futuro parece brilhante para Maria Flor.

Deborah Secco, além de sua bem-sucedida carreira na televisão e no cinema, está compartilhando a magia do teatro com sua filha, consolidando uma conexão especial entre mãe e filha por meio da paixão compartilhada pela atuação.