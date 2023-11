Clara Chía e seu duro sacrifício para lutar com tudo por seu amor com Piqué

Desde que se soube do seu romance com Gerard Piqué, nada tem sido fácil para Clara Chia. O rompimento entre o ex-jogador e a cantora Shakira gerou um terremoto midiático, levando a jovem de 24 anos a ser duramente criticada pelos fãs da colombiana. Além disso, durante um longo período ela recebeu muitos comentários negativos sobre seu visual.

Mas nos últimos tempos tudo parecia melhor para ela. Deixou para trás os maus comentários e cada vez era mais elogiada pelas suas roupas. Além disso, mostrava a sua cumplicidade com o catalão em cada uma das suas aparições.

Clara Chía enfrenta um novo desafio em sua relação com Piqué

Mas agora a jovem estaria enfrentando um novo problema e este seria o mais doloroso de todos. Isso porque de acordo com o paparazzi Jordi Martin, os pais dela não veriam com bons olhos seu relacionamento com o ex-jogador.

“Os pais de Clara não querem Piqué”, afirmou o profissional, de acordo com a imprensa internacional. O próprio Piqué teria afirmado que os sogros já lhe disseram sem rodeios: “Não te queremos”.

Apesar disso, a jovem continua o seu relacionamento com o namorado e teria decidido ignorar esse novo problema que enfrentaria em seu relacionamento.