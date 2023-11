Celso Portiolli aborda desafios em sua batalha contra o câncer

Celso Portiolli, o carismático apresentador do programa "Domingo Legal", no SBT, abriu o coração e compartilhou suas experiências emocionantes durante sua luta contra o câncer, após ser diagnosticado com a grave doença, em meados de 2021.

Durante esse período desafiador, o apresentador enfrentou inúmeras dificuldades, incluindo a necessidade de ser internado, o que o impediu de participar do Teleton no ano passado.

Celso Portiolli revelou: "no ano passado, não pude participar do Teleton, diretamente do palco, porque fui internado. Até minutos antes de avisar que não poderia participar, eu estava super empolgado".

No entanto, apesar dos altos e baixos que enfrentou em sua batalha contra o câncer, Celso Portiolli destacou a importância de valorizar os pequenos momentos do cotidiano e, principalmente, a família. Ele enfatizou: "a vida é um sopro. Com o passar dos anos, a gente aprende que a vida é um sopro. No ano passado, tive um problema de saúde e me dei conta de que a vida é muito sensível. A cada ano que passa e entendo mais da vida, fico mais alegre e honrado. Percebi que estar bem é uma bênção".

Celso Portiolli é casado com Suzana Portiolli e tem três filhos: Laura, Pedro e Luana. Além de seu sucesso na televisão, o apresentador também conquistou uma grande base de fãs nas redes sociais, com mais de 14 milhões de seguidores apenas no Instagram.

Sua popularidade cresceu a ponto de competir semanalmente com a Globo no Ibope, o que demonstra o carinho e admiração do público por seu trabalho, conclui o Observatório dos Famosos.