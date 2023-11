Bruna Marquezine revela "livramento" com ataque de riso; web especula sobre Neymar Jr

Bruna Marquezine, aos 28 anos, causou sensação online após um ataque de riso durante uma entrevista. A atriz foi questionada sobre um "livramento" em sua vida e sua ocorrência intrigou instantaneamente os fãs, gerando especulações online sobre sua associação ao jogador de futebol Neymar, diz a Revista Quem.

Para bom entendedor?

Durante sua participação no programa "De Frente com Blogueirinha", Bruna Marquezine foi confrontada com uma pergunta sobre um "livramento". A atriz não conseguiu conter sua risada, deixando uma resposta em suspenso. Nas redes sociais, os fãs rapidamente associaram seu acontecimento ao seu relacionamento passado com Neymar.

É lógico que o Neymar foi um livramento na vida da Bruna Marquezine. Ela deve agradecer todos os dias por não passar pelo o que a outra Bruna passa! #DeFrenteComBlogueirinha pic.twitter.com/ox99f4ELXc — JANIELSON (@euosodrac) October 31, 2023

Os internautas não perderam tempo para especular sobre o significado por trás do ataque de riso de Bruna. Comentários sobre ela estar se referindo a Neymar inundaram as plataformas de mídia social. Alguns afirmaram que o jogador se tornou motivo de chacota, incluindo até a mesma Bruna Marquezine em suas brincadeiras.

Bruna Marquezine e Neymar estiveram envolvidos em um relacionamento bastante divulgado, que durou de 2013 a 2018. O término tumultuado foi marcado por controvérsias e rumores de traição, mantendo os dois sob intensa atenção pública.