Boninho descarta convite a Rachel Sheherazade no "BBB 24"

Após a polêmica expulsão de Rachel Sheherazade de "A Fazenda 15", os fãs especularam sobre a possibilidade da jornalista entrar no "Big Brother Brasil 24". No entanto, o diretor da TV Boninho veio a público para esclarecer o assunto e descartou qualquer convite para a participação de Rachel no famoso reality show da Globo, diz Caras.

RACHEL SHEHERAZADE NO BBB 24? BONINHO RESPONDE: "LÓGICO QUE NÃO"https://t.co/oQMZNd00i4 — LeoDias 🍿 (@euleodias) October 21, 2023

Em uma entrevista ao "TV Fama", Boninho foi questionado sobre a forte torcida dos fãs para que Rachel Sheherazade fosse convidada para o BBB 24 após sua saída de "A Fazenda 15". O diretor foi direto e afirmou categoricamente: "lógico que não". Essa declaração pôs fim às esperanças dos seguidores que esperavam ver a jornalista em outro programa de televisão.

Boninho comenta

Além de negar qualquer possibilidade de convite para o BBB 24, Boninho também comentou sobre a polêmica que levou à expulsão de Rachel de "A Fazenda 15". Ele sugeriu que alguns participantes podem usar a quebra das regras do programa como uma estratégia para serem eliminados sem terem que desistir por conta própria. Embora não tenha mencionado nomes, sua observação fez questionamentos sobre as ações dos concorrentes em reality shows.

A expulsão de Rachel Sheherazade ocorreu devido a um incidente em que ela encostou a mão no rosto de Jenny Miranda durante uma discussão. Nas redes sociais, a ex-apresentadora do SBT ganhou uma grande quantidade de seguidores após o episódio, mas sua jornada em "A Fazenda 15" foi abruptamente interrompida.