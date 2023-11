Boca Rosa sobre acidente de carro na Via Dutra

A influenciadora Bianca Andrade, também conhecida como Boca Rosa, de 29 anos, sofreu um acidente de carro na madrugada desta quinta-feira em Barra Mansa, no sul do Rio de Janeiro.

Boca Rosa estava com filho de 2 anos e a babá e seguia de São Paulo para o Rio de Janeiro quando o motorista perdeu o controle do veículo, saiu da pista e bateu contra uma árvore no acostamento, na altura do km 289, segundo informações da Polícia Rodoviária Federal.

Todos sofreram apenas ferimentos leves, com exceção do motorista, que não se feriu. Eles foram levados para um hospital particular pela equipe de resgate da concessionária CCR RioSP e passaram o dia em observação.

Em função da velocidade e da colisão frontal, o carro ficou bastante avariado e impossibilitado de seguir viagem, sendo rebocado em seguida.

Segundo a assessoria de imprensa da influencer, todos passam bem:

“Gostaríamos de tranquilizar a todos e informar que Bianca, Cris (filho), Genilson e Dayane estão bem após o acidente. Todos foram assistidos por equipe médica rapidamente, mas por precaução, seguirão em observação por 24 horas. Agradecemos o carinho e preocupação de todos nesse momento”, informou a assessoria em nota.