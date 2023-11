Amaury Jr e a inusitada saga com Julio Iglesias: mistério

Em uma revelação surpreendente, o apresentador Amaury Jr. recentemente revelou uma história inusitada envolvendo o renomado cantor Julio Iglesias. Em uma participação no Podcast Caras, Amaury Jr. discutiu os eventos que se desenrolaram quando quase se tornou responsável por encontrar uma moradia para Iglesias no Brasil, diz Caras.

Pesadelo

A situação começou quando Amaury foi contatado por um amigo em comum com Julio Iglesias, o empresário Manuel Paulo Aguiar. Aguiar pediu a Amaury para encontrar uma fazenda na região de São José do Rio Preto (SP), que estivesse a uma distância razoável do aeroporto. A ideia era proporcionar ao cantor espanhol um local tranquilo para viver. No entanto, o que começou como uma tarefa simples se transformou em um pesadelo para Amaury.

Após compartilhar a notícia em seu blog no portal Uol, Amaury foi inundado com ofertas de corretores e terrenos. A história foi contida como fogo selvagem, e ele se viu sob intensa pressão. "Eu sofri pressão e todo o mundo me oferecendo dinheiro, comissões altíssimas. E o Júlio Iglesias nunca mais falou do assunto", revelou Amaury, destacando a reviravolta inesperada que a situação havia tomado.

A saga culminou com Amaury inventando uma matéria, anunciando que Julio Iglesias havia desistido de morar em São José do Rio Preto. Anos depois, o apresentador ainda se pergunta sobre os motivos por trás da decisão de Iglesias. A investigação sobre uma possível namorada brasileira do cantor não levou a lugar algum, deixando o mistério em suspenso.

A experiência de Amaury Jr. com Julio Iglesias é uma narrativa fascinante de como as situações levam a rumores inesperados. A pressão popular e as reviravoltas surpreendentes fizeram essa história uma lembrança marcante na carreira do apresentador.