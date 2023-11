A raiva da Rainha Letízia ao ver outra mulher usando o mesmo look na cerimônia de posse de sua filha

Reception At Residential Palace - Spanish Royals Visit Angola LUANDA, ANGOLA - FEBRUARY 07: A Rainha Letizia da Espanha compareceu à recepção especial no Residential Palace em 07 de fevereiro, 2023 em Luanda, Angola. está é a primeira viagem oficial da Família Real da Espanha a um pais do Subsahara Africano. (Photo by Carlos Alvarez/Getty Images) (Carlos Alvarez/Getty Images)

O Rei Felipe VI e a Rainha Letízia estão comemorando o dia 31 de outubro em celebração aos 18 anos de sua filha mais velha, a Princesa Leonor, que veio acompanhada pelo juramento à Constituição, ato que a habilita a substituir seu pai no trono quando ele abandona o cargo.

A família real da Espanha reuniu-se no Congresso dos Deputados onde a futura Rainha teve seu grande ato solene ao jurar a Constituição, por isso todos os olhares estavam nela. A jovem aniversariante brilhou com um look total branco com o qual irradiou elegância e segurança.

No entanto, parece que o protocolo real teve alguns detalhes soltos, pois, embora Leonor tenha brilhado com seu vestido, o mesmo não aconteceu com sua mãe depois de ver uma das convidadas vestida igual a ela.

A rainha Letízia e sua raiva pelo visual de uma jornalista

A rainha Letízia pareceu visivelmente orgulhosa de sua filha, mas em algumas ocasiões pareceu desconfortável e até mesmo irritada, o que levou os meios de comunicação espanhóis a explicarem o suposto motivo.

A Rainha Letízia chegou ao grande momento com um elegante look de Carolina Herrera que já havia mostrado para uma visita oficial à Alemanha. Trata-se de um vestido azul com pedrarias nas ombreiras e mangas curtas.

Reina Letizia La monarca no pudo disimular su enojo. (Twitter)

A rainha não contava que outra mulher chegaria ao local usando a mesma cor do seu traje e, embora não fosse o mesmo design, a realeza costuma ser bastante rígida em seus protocolos para que ninguém mais use a mesma cor que eles, mas, parece que desta vez o método falhou.

Trata-se da Presidente do Congresso dos Deputados, Francina Armengol, que vestia a mesma tonalidade que a Rainha e o corte do seu vestido também era muito similar, situação que teria gerado grande aborrecimento na representante real.

“Não sei se o erro de protocolo na repetição do vestido foi o motivo pelo qual a Rainha estava com essa cara tão longa e séria... Ela estava muito desconfortável”, disse a jornalista Susana Griso sobre as expressões da rainha consorte.

O colaborador e jornalista Casimiro García-Abadillo também assegurou que Letízia “estava muito irritada” e por isso seu rosto longo.