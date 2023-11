A Fazenda: marido de Jenny Miranda manda recado ácido para Rachel Sheherazade

Os conflitos entre Jenny Miranda e Rachel Sheherazade deixaram os portos de A Fazenda 15 e respingaram em Fábio Gontijo, marido da mãe de Bia Miranda, que resolveu falar sobre o carro de som que chamou a influenciadora digital de cancelada.

No Instagram, ele acusou Sheherazade de debochar da situação e promover um certo linchamento público contra Jenny: “Sobre o fato de vocês não aceitarem que foi a Rachel quem descumpriu as regras do programa batendo no rosto da Jenny, e sendo expulsa pela produção, eu não vou discutir mais”, começou o homem.

A Fazenda 15: Jenny Miranda é alvo de haters após a expulsão de Rachel (Reprodução/PlayPlus)

Sem falar o nome da jornalista, o marido de Jenny falou sobre “linchamento público em cima de uma pessoa com histórico sabido de depressão”. Fábio também afirmou que a postura de Rachel mostra que a famosa tem uma personalidade repleta de irresponsabilidade coletiva, covardia e “muito egoísmo”.

Ao tentar defender Jenny Miranda, que está na roça e pode sair nesta quinta-feira (30), o marido disse que falta humanidade em Rachel Sheherazade: “Depois não me venha discursar com sua bela oratória sobre Setembro Amarelo não, ok? Decepcionado com sua falta de humanidade, Rachel Sheherazade”.

Bia Miranda mandou o carro de som?

A Fazenda 15: Bia Miranda dá risada de carro de som enviado para Jenny, mas ela chora na dispensa da sede (Reprodução)

Um carro de som para Jenny invadiu o terreno de A Fazenda 15 nesta semana e o nome de Bia Miranda surgiu como um dos responsáveis por enviar o veículo que avisava que a peoa estava cancelada pela web. Mas, nas redes sociais, a vice-campeã da 14ª temporada do reality show rural mandou a real aos fãs.

“Relaxa, não fui eu, estão achando que fui eu, mas não fui eu, não. Isso não posso levar o crédito”, disse a influencer, que estava dando muita risada da situação e também é conhecida por diversas brigas com a mãe, que também segue sendo alvo dos fãs de Rachel Sheherazade, expulsa de A Fazenda.

