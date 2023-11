A Fazenda: conversa explosiva revela que Lucas pode ser desmascarado por peão

Lucas Souza virou alvo de Shayan Haghbin em A Fazenda 15. Durante uma conversa, o influenciador digital revelou que sabe de algumas bombas sobre o ex-marido de Jojo Todynho e disse que pode acabar com o favoritismo do peão.

“Eu conheço o Erinaldo, assessor dele de cabo a rabo. Conheço ele lá fora. Não gosto de falar, mas se eu abrir minha boca, eu sei mais da metade que você sabe. Se ela abrir a boca sobre ele, ele tá f*d*do”, ameaçou o famoso.

As fortes ameaças aconteceram durante uma conversa com Kally Fonseca, Alicia X e o ex-BBB Cezar Black. O famoso destacou que não gosta de algumas atitudes do ex-oficial do Exército no reality show: “Você vai lá, defende e tome. O que o Lucas fez com você, fez com a Kally. Ele expôs o Black, porque associam os dois”, apontou Shay.

A Fazenda 15: Shay diz que sabe muita coisa sobre o ex-marido de Jojo Todynho (Reprodução/Record TV)

LEIA TAMBÉM: A Fazenda: Bia Miranda diz não falar mais de Jenny, mas solta bomba sobre abuso

Revoltado com a forma que o ex-marido de Jojo Todynho leva o programa, Shayan disse não achar Lucas um bom jogador e voltou a falar em “rabo preso”.

Kally Fonseca recua diante das ameaças de Shay

Durante a conversa, Kally disse que não vai expor a vida de Lucas fora de A Fazenda 15: “Não vou fazer isso. Tenho índole, tenho caráter”, rejeitando a ideia do iraniano, que também revelou que não pretende agir desta maneira.

Porém, a cantora disse aos aliados no reality show que mandou um recado para Lucas Souza, que segundo ela está “doido por ego”. Na conversa, a famosa disse que o militar estava com ciúmes: “Mas não é porque eu elogio os meninos que você não é bom jogador”, relembra ela durante a conversa.

LEIA TAMBÉM: A Fazenda: Bia Miranda responde se mandou carro de som e chamou Jenny de cancelada