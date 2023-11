Travis Barker desmente "ridícula" especulação sobre suposto romance com Kim Kardashian

Travis Barker, famoso baterista da banda Blink-182, decidiu pôr um fim aos boatos que circulavam sobre seu antigo interesse romântico por Kim Kardashian e como isso poderia ter contribuído para o desentendimento dela com sua esposa, Kourtney Kardashian.

Em uma entrevista ao Los Angeles Times, Barker classificou os rumores como "ridículos" e esclareceu que a especulação começou a circular quando trechos de seu livro de memórias de 2016, intitulado "Can I Say", ressurgiram neste ano.

Ele enfatizou que as pessoas interpretaram erroneamente sua narrativa: "você fornece um pouco de informação e elas pensam que resolveram o mistério de 'é por isso que eles estão brigando'. É apenas tão ridículo", afirmou.

No livro, Barker descreveu Kim Kardashian como "muito atraente" e admitiu ter "olhado secretamente" para ela quando ele estava brevemente envolvido com Paris Hilton em 2006. Ele explicou que compartilhou esses detalhes em seu livro como parte de seu processo terapêutico para superar o passado.

Nenhum drama

Barker, que se casou com Kourtney no ano passado, enfatizou que não houve nenhum drama na família Kardashian por causa de seu breve interesse em Kim. "Essa é a irmã dela. Ela sabia que costumávamos conversar. Nada de errado estava acontecendo," esclareceu.

Kim Kardashian também tratou dos boatos no ano passado, negando categoricamente qualquer envolvimento romântico com Barker. Ela afirmou em sua conta no Instagram: "NÃO! Narrativa falsa! Temos sido amigos há anos, e estou muito feliz por ele e Kourt".

Embora tenha havido alguma turbulência devido aos boatos, as irmãs Kardashian conseguiram resolver suas diferenças. Durante a estreia da quarta temporada do reality show da família, Kourtney admitiu que ambas expressaram coisas das quais não se orgulham.

Ela enfatizou que, como qualquer pessoa com irmãos, às vezes há desentendimentos, mas também momentos de reconciliação: "você pode ter uma briga louca e, em seguida, trocar mensagens engraçadas e tudo fica bem", disse a mãe de três filhos, que está esperando seu quarto filho com Barker.