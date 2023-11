Tiririca vence processo de paródia contra Roberto Carlos

A batalha legal entre o icônico cantor Roberto Carlos e o humorista Tiririca chegou ao fim com uma decisão surpreendente por parte da Justiça.

O cantor processou Tiririca após o político usar uma paródia da música "O Portão" como parte de sua campanha eleitoral. No entanto, o juiz deu causa ganha a Tiririca, argumentando que não havia um vínculo direto entre a paródia, a candidatura e a busca por votos, enfraquecendo a alegação de que a imagem do artista estava sendo usada em benefício político, de acordo com o Metrópoles.

A exclusiva sentença, datada de 30 de outubro, foi obtida pela coluna Fábia Oliveira e revelou que os pedidos de Roberto Carlos foram rejeitados.

A decisão enfatizou a importância da liberdade de expressão, ressaltando que Tiririca, como qualquer cidadão, tem o direito de exercê-la. O juiz também citou a Ministra do STF Carmen Lúcia, que destacou a necessidade de evitar a censura em um de seus votos memoráveis.

Em última análise, a decisão da Justiça não conseguiu calar Tiririca, suas paródias ou seu estilo de humor, mesmo reconhecendo que este pode ser questionável.

Pode paródia política?

O processo teve início quando Roberto Carlos ajuizou uma ação contra Tiririca alegando que a paródia ultrapassava os limites legais de seu direito de personalidade e poderia induzir eleitores ao erro, associando indevidamente a imagem do cantor à do político.

O cantor deixou claro que não apoiava nenhuma candidatura, alegando que sua imagem não deveria ser usada para angariar votos para Tiririca.

A situação se agravou quando um vídeo surgiu, mostrando Tiririca imitando a imagem estética de Roberto Carlos, vestindo um terno azul e cantando a música parodiada.

O vídeo levantou dúvidas sobre a associação indevida da imagem do Rei com o político, insinuando que Roberto Carlos havia votado em Tiririca e planejava fazê-lo novamente.

Na ação, Roberto Carlos pediu que Tiririca fosse proibido de usar qualquer aspecto de sua imagem em campanhas políticas, publicitárias ou similares, e que pagasse danos morais no valor de, no mínimo, R$ 50 mil, além das custas judiciais e honorários advocatícios.

A longa batalha judicial entre Roberto Carlos e Tiririca terminou com uma decisão que ressalta a importância da liberdade de expressão e questiona até que ponto o humor político pode ir.