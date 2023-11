Tatá Werneck abre seu coração: "sofri muito durante a gravidez"

Tatá Werneck emocionou a todos ao compartilhar detalhes tocantes de sua gravidez conturbada durante sua participação no programa "Assim como a gente", do canal GNT. A artista, conhecida por seu senso de humor afiado, abriu seu coração e revelou os momentos difíceis que enfrentou antes e após o nascimento de sua filha, Clara Maria, de 4 anos, fruto de seu casamento com Rafael Vitti.

A jornada de Tatá durante a gravidez não foi fácil, como ela mesma descreveu. "Eu sofri muito, passei muito mal, passei dois meses deitada, vomitava 40 vezes por dia. E as pessoas me julgavam muito por estar reclamando. A primeira coisa que eu falei quando ela nasceu foi: 'filha, me perdoa por não ter tido ainda a dimensão do que é ser a sua mãe'", compartilhou Tatá, visivelmente emocionada.

Além dos desafios da gestação, Tatá e sua família enfrentaram momentos de angústia após o nascimento de Clara Maria. A comediante contou que os resultados do teste do pezinho inicialmente indicaram problemas graves de saúde, levando a uma grande preocupação.

Felizmente, testes posteriores confirmaram que a filha ficaria bem, aliviando o coração de Tatá e Rafa.

No programa, Tatá também compartilhou detalhes de seu relacionamento com Rafael Vitti, que é 12 anos mais novo que ela. Surpreendentemente, um astrólogo previu o encontro do casal meses antes de acontecer.

"Ele falou que eu ia conhecer um menino em janeiro e que eu ia me casar. Encontrei o Rafa e liguei para o astrólogo. Ele me disse que era ele. Eu lutei contra isso, não queria", disse Tatá.

A comediante admitiu que, inicialmente, sentia-se desconfortável com a diferença de idade entre eles, mas o amor prevaleceu. "Fui para a Disney com o Paulo Gustavo e ele me disse que eu estava gostando dele. Eu ficava envergonhada de estar com um cara mais novo, eu não queria que ele pulasse etapas da vida", revelou Tatá.

O testemunho sincero de Tatá Werneck não apenas oferece um vislumbre de sua vida pessoal, mas também inspira muitos que enfrentam desafios semelhantes durante a gravidez e relacionamentos.