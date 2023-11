Shannon Beador é acusada de dirigir alcoolizada após nível de álcool bater 3 vezes o limite

Shannon Beador, conhecida por sua participação no programa "Real Housewives of Orange County", está agora enfrentando acusações sérias depois de ser presa por conduzir sob a influência de álcool e fugir do local do acidente, reporta a People.

A estrela de 59 anos foi formalmente acusada de dois crimes menores pelo Promotor do Condado de Orange na última sexta-feira (27/10), incluindo um crime de DUI (Dirigir sob Influência de Álcool) e um crime de fuga após o incidente ocorrido no mês passado.

De acordo com autoridades policiais, o nível de álcool no sangue da estrela de reality atingiu surpreendentes 0,24, o que é três vezes o limite legal. Essa notícia foi inicialmente divulgada pelo TMZ.

Até o momento, a equipe de Shannon Beador não emitiu comentários sobre as acusações.

O Departamento de Polícia de Newport Beach já havia confirmado que Beador foi presa à 1h17 de 17 de setembro, após fugir do local de um acidente que resultou em danos materiais.

Ela foi presa com base em dois crimes menores, fuga do local do acidente e condução sob a influência de álcool, sendo posteriormente liberada mediante intimação.

Segundo informações iniciais do TMZ, a polícia a encontrou caminhando com seu cachorro depois de abandonar seu veículo no meio da estrada.

O advogado de Beador, Michael L. Fell, divulgou uma declaração em que a cliente expressou profundo arrependimento e disposição para assumir total responsabilidade por suas ações.

Além disso, amigos e colegas famosos como Jeff Lewis e Tamra Judge se manifestaram sobre o ocorrido, expressando surpresa e preocupação com a situação de Beador.

Esta situação representa um momento delicado na vida da estrela de reality, que recentemente passou por uma separação e enfrentou momentos difíceis. Shannon Beador, que tem uma grande base de fãs, agora terá que enfrentar as consequências legais de suas ações, enquanto também lida com as questões pessoais que a levaram a essa situação.