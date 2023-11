Scott Disick: "estou apaixonado pelo presente que dei"

Scott Disick, estrela da televisão reality, está ampliando sua família. Com três filhos, Mason de 13 anos, Reign de 8 anos e Penelope de 11 anos, frutos de seu relacionamento passado com Kourtney Kardashian, o astro apresentou um adorável filhote à sua jovem família.

As redes sociais testemunharam a chegada desse novo membro da família, com o astro de "Flip It Like Disick", de 40 anos, compartilhando algumas fotos adoráveis em seu Instagram.

A primeira imagem, postada na quarta-feira, mostrava o pequeno cão, que se assemelha a um Labrador Retriever, sendo exibido para a câmera com a legenda "comprei um cãozinho para a P [Penelope] e acho que estou apaixonado".

Na imagem seguinte, compartilhada dois dias depois, estava a inscrição "olá, pequeno cão", mostrando o filhote sonolento sentado em um sofá atrás da cabeça de Scott.

Segundo a People, além de cuidar do novo pet, Penelope também tem brincado de "cupido" com seu famoso pai, dando opiniões sobre sua vida amorosa.

Em um episódio recente de "The Kardashians" que foi ao ar no início deste mês, Khloé Kardashian e Kris Jenner conversaram com Scott sobre o que ele procura em seu próximo relacionamento. Penelope também deu sua opinião. "Mais velha", declarou ela, dizendo a Scott: "você tem 40 anos. Não vai namorar alguém de 19 anos". Scott respondeu: "eu até faria, mas não fica bem".

Além da idade, a filha pré-adolescente afirmou que seu pai precisa de alguém com "uma boa personalidade" e que frequente a academia, pois, segundo ela, Scott também precisa. Ela concluiu: "quero que você tenha uma namorada".

Scott admitiu que não tem se esforçado muito para conhecer alguém novo, pois tem se concentrado demais nos filhos e em si mesmo. Ele expressou a necessidade de alguém que não desista dele, reconhecendo que não é fácil e está longe da perfeição.

Antes de seu relacionamento com Kourtney Kardashian, que durou nove anos entre idas e vindas, Scott namorou outras personalidades conhecidas, incluindo as modelos Sofia Richie e Amelia Hamlin. Ele também foi vinculado à modelo escocesa Rebecca Donaldson e à atriz Bella Thorne.