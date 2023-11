Remake de Renascer: Fotos inéditas mostram personagens caracterizados e em cena

Com elenco escalado e as gravações da primeira fase do remake de Renascer em andamento, algumas fotos com os protagonistas da novela deixaram de ser mistério para quem está aguardando ansiosamente pela estreia em janeiro de 2024.

Nas imagens, Humberto Carrão e Marcos Palmeira aparecem como José Inocêncio nas duas fases da novela, que em 1993 foi escrita por Benedito Ruy Barbosa e agora é adaptada pelo neto, Bruno Luperi, que também foi responsável pela nova versão de Pantanal, na Globo.

Remake de Renascer: Marcos Palmeira aparece vestido como José Inocêncio na segunda fase (Fabio Rocha/TVGlobo/Fábio Rocha/Globo)

Detalhes sobre o personagem principal de Renascer

Como aconteceu no passado, em Renascer de 2024, José Inocêncio, que é interpretado por Humberto Carrão (primeira fase) e por Marcos Palmeira (segunda fase), é um homem simples, mas com coragem e muitos sonhos para realizar.

Em Ilhéus, na Bahia, ele finca seu destino aos pés do jequitibá rei, onde ele faz um pacto para toda sua vida.

Remake de Renascer: Humberto Carrão gravou em Ilhéus, no sul da Bahia (Fabio Rocha/TVGlobo/Fábio Rocha/Globo)

Outros personagens importantes em cena

Mas não foram apenas eles que apareceram em fotos dos bastidores do remake de Renascer. Os responsáveis por interpretar João Pedro e Mariana também aparecem.

Ele será vivido por Juan Paiva, e é o caçula dos quatro filhos do protagonista e ela é interpretada pela atriz Theresa Fonseca, que coloca à prova todas as emoções de pai e filho, que se apaixonam pela mesma mulher.

Remake de Renascer: Nos bastidores, o diretor artístico Gustavo Fernandez orienta Theresa Fonseca e Juan Paiva em cena (Fabio Rocha/TVGlobo/Fábio Rocha/Globo)

Quem também está no elenco do remake de Renascer é a atriz Duda Santos, que vive Maria Santa na primeira fase da novela da Globo. Tal personagem é o grande amor de José Inocêncio, mas morre ao dar à luz João Pedro, logo no começo da trama.

Vale destacar que Inocêncio torna-se com o passar dos anos a figura mais respeitada da região por seus êxitos como produtor de cacau.

