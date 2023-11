Remake de Elas por Elas: revelado o segredo de família que mexe com Mário Fofoca

Nos próximos capítulos do remake de Elas por Elas, Mário Fofoca, vivido por Lázaro Ramos, consegue descobrir, a partir de uma foto antiga, que Raquel (Mariah da Penha) não é sua mãe biológica.

Em uma cena cheia de emoção, o detetive da novela da Globo se depara com a imagem de sua mãe sem barriga de grávida que foi tirada no mesmo dia do seu nascimento. Diante disso, eles conversam muito e a personagem não consegue deixar de falar a verdade, deixando Mário triste e também um pouco mais calmo.

A conversa honesta sobre adoção no remake de Elas por Elas também levanta outro ponto na vida do personagem de Lázaro Ramos, que descobre que mesmo não sendo filho biológico de Raquel é fruto de um relacionamento extraconjugal de seu pai.

Remake de Elas por Elas: Evilásio (Cosme dos Santos), Raquel (Mariah da Penha) e Mário (Lázaro Ramos) falam sobre adoção (Leo Rosario/Léo Rosario/Globo)

Em uma cena que vai ao ar nesta semana, o detetive confronta Evilásio (Cosme dos Santos), que revela que ele é, na verdade, seu pai biológico. A mulher com quem ele teve um caso na época deixou o bebê com o pai por não ter condições de cuidar dele.

Mesmo com a conversa familiar tensa, o casal garante que sempre amou Mário como todos os filhos. O detetive de Elas por Elas ainda começa uma busca para descobrir quem são os seus pais biológicos, mesmo sem quase nenhuma ajuda dos adotivos.

Remake de Elas por Elas: Taís deixa o luto e conquista um novo amor na adaptação de 2023 (Reprodução/Globo)

O remake de Elas por Elas é baseado na obra original, de 1982, criada por Cassiano Gabus Mendes. A versão atual é escrita por Thereza Falcão e Alessandro Marson e conta com o elenco formado por Mateus Solano, Sergio Guizé, Marcos Caruso, Alexandre Borges, Monique Alfradique, Luís Navarro, Rayssa Bratillieri e Filipe Bragança, entre outros famosos. As protagonistas são Deborah Secco, Isabel Teixeira, Kássia, Thalita Carauta, Karine Teles, Maria Clara Spinelli, Mariana Santos.

