Relacionamento de Neymar e Bruna Biancardi teria chegado ao fim e influencer aparece sem aliança

Após supostas traições e muitas indiretas nas redes sociais, inclusive do próprio presidente Lula ( PT), o relacionamento de Neymar é Bruna Biancardi teria chegado ao fim, de acordo com o Correio Braziliense.

Segundo apontado pelo colunista Thiago Sodré na noite da última terça-feira (31), “o acordo matrimonial entre o jogador e a influenciadora Bruna Biancardi não existe mais”.

Ainda de acordo com o jornalista, o jogador e a influenciadora irão manter uma “relação cordial para a criação da filha, Mavie”, nascida no último dia 6 de outubro, em São Paulo. Neymar já é pai de Davi Lucca, de 12 anos, fruto de um relacionamento rápido com Carol Dantas.

Nenhum comunicado oficial foi dado por Neymar ou Bruna Biancardi até o momento. Porém, durante o dia de ontem (terça-feira), os dois trocaram indiretas nas redes sociais.

Primeiro, Bruna postou uma imagem com a frase “Não espere que uma pessoa mude se ela não consegue ver problema naquilo que faz” nos stories do Instagram.

Já Neymar publicou: “Cuidar de nossas próprias vidas já é algo tão complicado, então para que falar da vida alheia? Cada um tem suas próprias razões para fazerem o que fazem, para serem o que são. Viva a sua própria vida, faça os seus dias mais felizes e deixe cada um encontrar a paz da sua maneira”, seguido de um “bom dia”.

A indireta de Biancardi teria acontecido devido a mais uma traição do jogador do Al-Hilal, que teria feito uma festa em uma mansão em Mangaratiba no último domingo (29), segundo o jornalista Léo Dias.

Neymar se machucou no último jogo do Brasil e está sem atuar tanto pela seleção quanto pelo time árabe.

Conforme apontado pelo site Vogue, a influencer já aparece sem aliança nos stories.

Indireta do Presidente?

Até o Presidente Lula fez uma publicação que, para muitos, foi uma indireta ao jogador brasileiro.

Parabenizando o jogador argentino Lionel Messi pelo prêmio ‘Bola de Ouro 2023′, pela oitava vez, Lula disse que “Bola de ouro não combina com farra”.

“O Messi deveria servir de exemplo aos jogadores brasileiros. O cara com 36 anos, campeão do mundo, com Bola de Ouro e tudo. O Messi precisa ser inspiração de dedicação para essa molecada. Quem quiser ganhar Bola de Ouro tem que se dedicar, tem que ser profissional. Não combina com farra, não combina com noitada”.

