Reeves "não estava fingindo ser John Wick"em impressionante clipe de treinamento de tiro

No ressurgimento de um vídeo de treinamento para "John Wick: Capítulo 3 - Parabellum", os fãs de Keanu Reeves ficaram impressionados com sua notável habilidade no campo de tiro.

O vídeo, compartilhado originalmente em maio de 2019, revela o ator de 59 anos demonstrando sua destreza com uma submetralhadora Sig Sauer MPX enquanto percorre uma pista de obstáculos e atira em alvos em movimento.

Keanu-Reeves

Imagem: Instagram

Reeves, conhecido por seu papel icônico como John Wick, surpreendeu os espectadores ao exibir uma precisão impressionante. Enquanto muitos esperavam que seu talento com armas de fogo fosse apenas parte de sua atuação, o vídeo mostra que ele é tão habilidoso quanto seu personagem nas telas.

O clipe, que ressurgiu nas redes sociais, coincidiu com o nono aniversário do lançamento do primeiro filme de John Wick nos cinemas, em 2014. No vídeo, Reeves usa proteção auditiva e óculos de sol, enquanto Halle Berry cronometra sua corrida pela pista de obstáculos.

Keanu Reeves demonstra a técnica de tiro duplo, disparando dois tiros em rápida sucessão, um após o outro, aumentando a eficácia no combate. Ele se move habilmente entre obstáculos, demonstrando sua destreza em situações de combate simulado.

Os fãs nas redes sociais compartilharam o vídeo com entusiasmo, ressaltando a habilidade de Reeves com armas de fogo e fazendo comparações surpreendentes com seu personagem John Wick. Alguns brincaram que Reeves não estava interpretando John Wick, mas que John Wick era, na verdade, Keanu Reeves.

O último filme da franquia, "John Wick: Capítulo 4", lançado em março, foi um grande sucesso de crítica e bilheteria, arrecadando impressionantes US$ 432 milhões, segundo o DailyMail, o filme se destacou, alcançando uma avaliação de 89% no Rotten Tomatoes. Embora o destino de John Wick tenha sido ambíguo, a franquia continua a cativar o público com a destreza e carisma de Keanu Reeves.