Rafa Brites e Felipe Andreoli revelam "segredo" para manter casamento até hoje

Rafa Brites e Felipe Andreoli, com 14 anos de história, abriram seus corações para compartilhar o "segredo" que mantém a chama acesa em seu casamento. Pais de Rocco, de 6 anos, e Leon, de 1, eles revelaram como conseguem manter sua relação feliz e duradoura.

Em uma entrevista à revista Quem, Felipe Andreoli, jornalista da Globo, expressou sua visão sobre o casamento de longa data, dizendo: "eu acho que o relacionamento é isso. A gente vai construindo, mas tem coisas que é aquele amor à primeira vista. A vida ao lado da Rafa, conviver com ela, é muito leve, é muito feliz". Ele destacou como a jornada conjunta deles é repleta de alegria e harmonia, atribuindo essa felicidade a estar ao lado da esposa.

Simplicidade

Felipe Andreoli também enfatizou a importância do alto-astral no relacionamento, afirmando: "é sempre muito mais no alto-astral do que qualquer coisa. Outras coisas contam também, como a paixão, o tesão, a qualidade do tempo que a gente passa junto? Estar com ela é saber que você está no lugar feliz".

Rafa Brites concordou, destacando a simplicidade do marido, afirmando que eles têm ambições, mas que a verdadeira felicidade não depende do que possuem ou conquistam. Segundo ela, a felicidade deles está enraizada em quem são como indivíduos e como casal.

O casal Rafa Brites e Felipe Andreoli ofereceu uma visão valiosa sobre a importância de construir um relacionamento sólido e feliz ao longo do tempo. Suas palavras destacaram a simplicidade, o alto-astral e a importância de estar com alguém que faz você se sentir no lugar certo. Um exemplo de amor e respeito que inspira muitos a investirem em relacionamentos duradouros e felizes, conclui o Observatório dos Famosos.