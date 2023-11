Paris Fury se autodenomina "a pior mãe do mundo" após deixar seu bebê para apoiar o marido

Paris Fury revelou que se sentiu a "pior mãe do mundo" após deixar seu filho de 5 semanas, Rico, com o marido boxeador peso-pesado Tyson Fury e voar para a Arábia Saudita para apoiar uma luta do esposo, segundo artigo do Mirror.

A mãe de sete filhos revelou que tem sentido uma culpa avassaladora por sua decisão de passar algum tempo longe de seu filho recém-nascido. Paris passou quatro noites separada do filho, voando para a Arábia Saudita para apoiar Tyson em sua luta contra Francis Ngannou na sexta-feira da semana passada.

Ela disse: "sinto-me como a pior mãe do mundo por deixá-lo em casa. Mas minha mãe está cuidando dele, então não poderia ser melhor". Ela acrescentou: "cheguei aqui ontem, só estou aqui por quatro noites, então não me sinto tão mal como mãe".

No último fim de semana, a mãe passou um tempo de qualidade com seu pequeno filho, levando a família para escolher abóboras. Aos 33 anos, Paris vestiu Rico com um fofo macacão marrom da casa de moda italiana Fendi, que custa 630 libras. Ela revelou que levou seus filhos e sua irmã, Montana, para se divertirem no Halloween e compartilhou fotos de uma variedade de abóboras coloridas de todos os formatos e tamanhos.

O casal famoso deu as boas-vindas ao novo membro de sua família no mês passado. Paris e Tyson Fury também têm outros seis filhos juntos: Venezuela, Príncipe John James, Príncipe Tyson Fury II, Valencia Amber e Príncipe Adonis Amaziah.

Compartilhando a notícia feliz, eles disseram animadamente: "estamos radiantes por ter dado as boas-vindas ao nosso filho à família Fury. Seus irmãos e irmãs mal podem esperar para conhecê-lo e criar muita diversão Fury! Nosso filho é a adição mais perfeita, e estamos transbordando de amor por ele. É louco como você pode amar alguém tão rapidamente".

Recentemente, os namorados de infância deram aos fãs um vislumbre da vida em família com seu programa na Netflix "Em Casa com os Furys". Paris e Tyson abriram publicamente sobre sua decisão de ter mais filhos, com Tyson desejando ter 11 crianças.

Em seu livro "Amor e Fúria: A Magia e a Loucura da Vida com Tyson", Paris disse: "Tyson e eu sempre tivemos a intenção de continuar a grande tradição dos Viajantes e ter uma família grande: pelo menos três filhos, diríamos um ao outro, talvez até dez, se tivéssemos sorte".

Em seu livro intitulado "Como Ela Faz Isso?", ela compartilhou uma visão de sua vida como mãe de sete filhos. Ela disse: "[criar sete filhos] parece inacreditável. Quando escrevi meu primeiro livro, as pessoas começaram a me conhecer, e foi isso que todos perguntaram, eles continuavam vindo até mim ou mandando mensagens no meu Instagram dizendo, 'como você faz isso?'. Então, quando disseram, 'você quer fazer outro livro?' Eu pensei, 'bem, é para isso que temos que mirar com isso. Coloquei algumas dicas sérias sobre como equilibrar os filhos, como ser mãe, como fazer negócios, como apoiar Tyson em seu trabalho".