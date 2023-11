Mentiu? Web resgata vídeo em que MC Daniel afirma que nunca ficaria com Yasmin Brunet

Apontada como novo affair de MC Daniel, internautas mais atentos e fãs do funkeiro não deixaram passar um fora que ele deu em Yasmin Brunet e atriz há algum tempo.

No vídeo recuperado, Daniel afirma que não ficaria com a modelo e atriz em respeito à a Gabriel Medina, seu ex-marido.

“Você é louco? Medina, pô. Virei parceiro há poucos dias. Salve aí Medina, meu parceiro. Você é monstro”, disse o cantor que participou em 2022 do quadro “Pego, penso, passo” do canal no YouTube de Matheus Mazzafera.

Mudou de ideia?

Recentemente, Yasmin e Falcão, apelido do MC, vem sendo apontado como um novo casal, após indiretas nas redes sociais.

A atriz chegou até mesmo a participar de um aniversário da avó do MC no último dia 25 de outubro. Depois, ela compareceu a outra festa de família, desta vez o aniversário da mãe de Daniel, no dia 27.

🚨FAMOSOS: Yasmin Brunet particia da festa de aniversário da avó de MC Daniel e internautas especulam um possível romance entre a modelo e o cantor. pic.twitter.com/fXUPB6xMO1 — CHOQUEI (@choquei) October 26, 2023

Antes dos encontros familiares, as indiretas ocorriam pelas redes sociais.

Em uma publicação no Instagram de Yasmin, Daniel perguntou: “Sonserina ou Grifinória”? em referência as casas da escola presente na saga Harry Potter. A loira respondeu: “Fafaland”, se referindo a outro apelido do cantor.

