Julia Roberts teve urticária em cena de "Uma Linda Mulher"

Hollywood é conhecida por seu brilho e glamour, mas a realidade por trás das câmeras pode ser bem diferente. Muitos atores assumem papéis desafiadores que os levam ao limite para cativar o público na tela grande.

Embora possa parecer um emprego dos sonhos, um dos aspectos mais desconfortáveis de ser ator é filmar cenas íntimas na frente de uma equipe de operadores de câmera e especialistas em áudio.

Ao longo dos anos, várias estrelas de cinema compartilharam suas experiências lidando com essas cenas desconfortáveis, o que levou ao surgimento de coordenadores de intimidade em sets de filmagem, de acordo com o Daily Star.

A atriz de "Um Lugar Chamado Notting Hill", Julia Roberts, é uma das atrizes mais francas sobre suas experiências com cenas íntimas. À medida que a renomada atriz comemora seu 56º aniversário, vamos explorar como ela lidou com cenas íntimas ao longo de sua carreira.

Julia Roberts iniciou sua carreira de atriz com papéis pequenos em filmes como "Mystic Pizza" (1988) e "Flores de Aço" (1989). No entanto, foi seu papel principal na comédia romântica "Uma Linda Mulher" (1990) que a catapultou para a fama. O filme narra a história de amor entre Vivian, uma prostituta interpretada por Julia, e Edward, um rico empresário interpretado por Richard Gere. Seus personagens se apaixonam, apesar de suas origens e estilos de vida diferentes, e trabalham juntos para superar obstáculos.

A dificuldade

Os fãs da adorada comédia romântica sabem que ela inclui momentos sensuais, incluindo uma cena memorável de banho. No entanto, filmar essas cenas íntimas não foi tão fácil quanto parecia na tela. Julia Roberts admitiu anos depois que teve dificuldades com essas cenas ousadas, muitas vezes desenvolvendo urticárias quando tinha que beijar seu colega de cena diante das câmeras.

Ela confessou à ABC News: "nunca tinha feito esse tipo de coisa antes e estava realmente nervosa. Eu tinha urticárias. Eles diziam: 'beijem', e eu tinha uma urticária?"

Apesar de seu nervosismo inicial, Julia observou que a equipe de filmagem se tornou como uma família e a apoiou durante essas cenas desafiadoras. "Todo mundo estava mais nervoso do que eu", disse ela.

A carreira de Julia Roberts continuou a decolar à medida que ela dividiu a tela com pesos pesados de Hollywood, como George Clooney, Hugh Grant e Jude Law. No entanto, em 2009, ela revelou que havia parado de aceitar papéis que exigiam que ela aparecesse sem blusa. Quando perguntada se consideraria a nudez em um filme durante a estreia de "Duplicidade", ela respondeu: "você sabe que não é realmente o que faço, então se você me pedir para fazer isso, deve esperar que seja moderado. Como mãe de três filhos, é assim que me sinto? Eu não faria nudez em filmes. Atuar com minhas roupas é uma performance. Atuar sem roupas é um documentário".

Julia Roberts e seu marido, Danny Moder, têm três filhos juntos e estão juntos há mais de 20 anos, estabelecendo-se como um dos casais mais duradouros de Hollywood.