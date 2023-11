José Loreto passa por cirurgia depois de acidente em gravações da série ‘Vida de Jogador’

José Loreto sofreu um acidente durante as filmagens de uma nova série do Star+, havendo necessidade de passar por uma cirurgia. Além do artista, a atriz Carol Castro também se acidentou nas gravações. As informações são da coluna Play, do Globo.

Apesar de os ferimentos não terem se configurado como graves, o ator precisou passar por uma cirurgia devido a uma fratura no pé. Já Carol, acabou machucando a perna.

Na trama, que chegará em breve na plataforma de streaming, José Loreto dá vida a um atleta impossibilitado de seguir na profissão em campo por conta de problemas cardíacos. O personagem acaba sendo contratado para integrar em um programa esportivo, ao lado de uma comentarista, a personagem de Carol Castro.

