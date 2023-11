Jennifer Garner encanta com uma serenata em celebração ao Dia Nacional da Abóbora

A atriz Jennifer Garner, 51 anos, compartilhou um vídeo no Instagram que parece ter sido filmado em sua fazenda em Oklahoma (EUA), exibindo suas abóboras cultivadas em casa no Dia Nacional da Abóbora, em 26 de outubro, reporta a People.

No vídeo, Garner usava um par de luvas de jardinagem bege e macacão off-white. Ela estava do lado de fora, atrás de um portão alinhado com cinco abóboras, e mostrou cada abóbora individualmente enquanto cantava uma popular canção de ninar chamada "Cinco Abóboras Sentadas no Portão".

Garner legendou o vídeo encantador: "#DiaNacionaldaAbóbora 🎃"

"Cinco abóboras sentadas no portão // A primeira disse 'oh, está ficando tarde' // A segunda disse 'há bruxas no ar!' // A terceira disse 'mas não nos importamos!' // A quarta disse 'vamos correr, correr, correr!' // A quinta disse 'estou pronta para me divertir' // O vento soprou e a luz se apagou // E as cinco abóboras rolaram para fora da vista", ela cantou.

É evidente que Garner está aproveitando a vida no campo. A revista People relatou no mês passado que ela publicou um vídeo no Instagram se deliciando colhendo e comendo amoras.

"Amoras da fazenda. 🙌🏼👩🏻‍🌾🌱", escreveu Garner na legenda das imagens, que foram acompanhadas por um link para sua empresa de alimentos orgânicos para crianças, Once Upon a Farm.

Mas mesmo quando Garner não está trabalhando na Once Upon a Farm em Oklahoma, ela ainda parece ter um sério talento para a jardinagem. No início deste verão, Garner deu aos seus seguidores um "tour de verão" das árvores frutíferas em seu jardim na Califórnia, via Instagram Reels.

"Verão no meu jardim", escreveu Garner na legenda, mostrando uma ampla variedade de frutas que estava provando diretamente dos galhos.

Quando Garner não está na fazenda, na jardinagem ou atuando, ela é uma mãe ocupada de três filhos - para os quais ela ainda prepara o almoço, independentemente de sua agenda lotada.

"Eu preparo o almoço para minha filha mais velha [Violet, 17 anos] todos os dias", admitiu Garner durante um evento da Once Upon a Farm no Brooklyn. Mas fazer o almoço para seus filhos faz parte do que a inspirou a criar sua fazenda e empresa de alimentos infantis, ela disse.

"Ela está no último ano do ensino médio, e eu coloco pelo menos dois pacotes da Once Upon a Farm na lancheira dela", acrescentou. "Eles não têm muito tempo para comer! E o horário do almoço também é o horário do recreio ou do intervalo, então eles realmente comem o mínimo possível para poderem sair para brincar".