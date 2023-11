Irmão de Kate Middleton celebra o nascimento de seu primeiro filho com Alizee Thevenet

James Middleton, o irmão mais novo da Princesa de Gales, Kate Middleton, está celebrando o nascimento de seu primeiro filho com sua esposa, Alizee Thevenet. O feliz acontecimento ocorreu durante um passeio pelo bairro londrino de Notting Hill, como divulgado pelo NYPost.

James Middleton, de 36 anos, havia anunciado a gravidez em julho, compartilhando uma foto de sua esposa, Alizee Thevenet, abraçando sua barriga crescente com seu cachorro, Mable, ao lado. O casal expressou sua alegria pelo novo membro da família e fez uma emocionante homenagem a sua cadela de terapia de 15 anos, Ella, que faleceu em janeiro.

James Middleton, ao acessar o Instagram na época, lamentou a perda de Ella, que o acompanhou por 15 anos, dizendo: "é com grande tristeza que anuncio que minha querida Ella faleceu. Durante 15 anos, Ella esteve ao meu lado, desde os meus dias mais sombrios até os mais felizes. Vou sentir muita falta dela".

Ele também compartilhou a história de como Ella desempenhou um papel fundamental em seu relacionamento com Alizee Thevenet. Os dois se conheceram quando Thevenet foi cumprimentar Ella em um clube em Londres.

James Middleton relembrou o encontro, dizendo: "eu mal sabia, mas acabei de conhecer minha futura esposa, tudo graças a Ella. Se eu não tivesse confiado em Ella, não a teria levado ao clube e ela não teria sido capaz de dizer oi para a mulher que se tornou minha noiva".

O casal se tornou noivo em 2019 e oficializou a união em 2021, em uma cerimônia que teve que ser adiada devido à pandemia. Eles finalmente conseguiram realizar o casamento no sul da França, cercados por familiares e amigos próximos.

O nascimento do primeiro filho de James e Alizee marca mais uma alegria na família Middleton, com Kate Middleton, irmã de James, já mãe de três filhos, e Pippa Middleton, irmã do meio, mãe de duas filhas e um filho, fruto de seu casamento com James Matthews. O momento é de celebração para a família real britânica e seus entes queridos.