Irmã de Paulo Gustavo desabafa em vídeo: "dói demais"

Juliana Amaral, irmã de Paulo Gustavo, emocionou os fãs do saudoso comediante na segunda-feira (30/10), ao postar um vídeo marcante em homenagem ao que seria o 45º aniversário do irmão. O humorista, conhecido por seu talento ímpar, faleceu em 2021 aos 42 anos, tornando-se uma das mais de 706 mil vítimas da Covid-19 no Brasil, relatou a Revista Quem.

O vídeo compartilhado por Juliana Amaral retrata um momento repleto de humor e carinho entre Paulo Gustavo e sua mãe, Dona Déa Lúcia. Nas imagens, é possível ver o ator provocando sua mãe, enquanto ela reage com tapas e socos, desencadeando risadas contagiantes no humorista. "A senhora me bateu! [risos] Ai, avisa a polícia, avisa a polícia, avisa a polícia! [risos]", brincava Paulo Gustavo.

A publicação traz ainda uma mensagem comovente de Juliana Amaral, revelando detalhes sobre a gravação do vídeo. Ela escreve: "Itaipava, 3 de maio de 2020. Hora: 1h44. No dia que gravamos ele falou: 'guarda, vou colocar nos créditos finais do Minha Mãe É Uma Peça 4. A gente gargalhou tanto vendo e revendo! Hoje, no dia do seu aniversário e Dia do Humor (em sua homenagem), posto de presente esse vídeo para todos os seus fãs".

A postagem também ressalta a forte ligação entre Paulo Gustavo, Juliana e Dona Déa, destacando que as brincadeiras eram feitas com muito amor e alegria, demonstrando a mente lúdica compartilhada pela família.

Juliana Amaral finaliza sua mensagem com uma emotiva despedida, expressando o quanto a saudade de Paulo Gustavo é dolorosa e que ele será amado para sempre.

Essa publicação de Juliana Amaral resgata não apenas o lado humorístico de Paulo Gustavo, mas também o amor e a cumplicidade que permeavam a relação entre irmãos e mãe.

Mesmo após sua partida, o legado de alegria e humor deixado pelo comediante continua a tocar o coração de todos que o conheceram e o admiraram.